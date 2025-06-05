Жители Волгограда 5 июня днем сняли на видео сильные волны на Волге, образовавшиеся от ураганного ветра. «Как шторм на море», - делятся впечатлениями горожане.

Между тем, в чатах СНТ, расположенных на острове Сарпинский, распространяется информация о возможной отмене речных рейсов. Например, под угрозой оказалось речное сообщение с Культбазой.

В речпорту Волгограда, правда, не подтвердили информацию об отмене ближайшего рейса, запланированного на 16-30 ч. Однако уточнили, что такое решение может быть принято в любой момент в связи с ухудшением погодных условий.