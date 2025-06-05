Общество

«Шторм, как на море»: в Волгограде из-за сильного ветра могут отменить речные рейсы на Сарпинский

Общество 05.06.2025 13:49
0
05.06.2025 13:49




Жители Волгограда 5 июня днем сняли на видео сильные волны на Волге, образовавшиеся от ураганного ветра. «Как шторм на море», - делятся впечатлениями горожане. 

Между тем, в чатах СНТ, расположенных на острове Сарпинский, распространяется информация о возможной отмене речных рейсов. Например, под угрозой оказалось речное сообщение с Культбазой. 

В речпорту Волгограда, правда, не подтвердили информацию об отмене ближайшего рейса, запланированного на 16-30 ч. Однако уточнили, что такое решение может быть принято в любой момент в связи с ухудшением погодных условий. 

Напомним, как сообщало V102.RU, сегодня, 5 июня,  на острове Сарпинский тушат несколько очагов возгораний на территории трех СНТ. В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что на помощь  отправлен пожарный катер. 

Фото читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.06.2025 10:50
Общество 05.06.2025 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2025 10:39
Общество 05.06.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2025 10:26
Общество 05.06.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2025 10:03
Общество 05.06.2025 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.06.2025 09:46
Общество 05.06.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2025 09:38
Общество 05.06.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2025 09:30
Общество 05.06.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.06.2025 06:35
Общество 05.06.2025 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2025 05:52
Общество 05.06.2025 05:52
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2025 19:59
Общество 04.06.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2025 18:20
Общество 04.06.2025 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2025 18:00
Общество 04.06.2025 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2025 17:26
Общество 04.06.2025 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2025 17:18
Общество 04.06.2025 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2025 16:35
Общество 04.06.2025 16:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:54
На Сарпинском в СНТ «Динамо» огонь уничтожил две дачиСмотреть фотографии
14:24
Росводресурсы объявили об окончании режима спецпопуска на Волжской ГЭССмотреть фотографии
14:05
В Волгограде шквалистый ветер роняет деревья на машины и людейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
«Шторм, как на море»: в Волгограде из-за сильного ветра могут отменить речные рейсы на СарпинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
Оторванный ветром провод упал на оживленный перекресток в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:25
Под Волгоградом 15-летний подросток зверски зарубил топором отцаСмотреть фотографии
11:32
«Кто рядом? Помогайте!». Ураганный ветер гонит огонь на дачи на острове СарпинскомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
«СОГАЗ-Мед»: шпаргалка молодым родителям – первый прикорм и календарь прорезывания зубовСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области проходят масштабные учения по борьбе с пожарамиСмотреть фотографии
10:39
ФСБ уличила преподавателей волгоградских вузов в связях с разведкой ЛондонаСмотреть фотографии
10:26
Ливень с градом накрыли город Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
Дама за рулем изуродовала Lifan и покалечила пассажира под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:03
В Ворошиловском районе Волгограда подключили новые участки водопроводаСмотреть фотографии
09:46
На волжанина, угрожавшего подросткам убийством, завели уголовное делоСмотреть фотографии
09:38
«Выживаем вопреки всему»: жильцы девятиэтажки рассказали о неработающем лифте, затопленном укрытии и нашествии насекомыхСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Волгоградских должников за свет наказали очередными штрафамиСмотреть фотографии
08:47
Росстат отчитался о рекордном темпе роста зарплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:35
В Волжском обновят памятник Жукову у городского военкоматаСмотреть фотографии
05:52
Ситуация неспокойная: впервые в Волгоградской области от кори умер ребенокСмотреть фотографии
21:46
Вот это по-нашему! Бензин всех видов снова подорожал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
В Волжском задержали угрожавшего ножом подросткам мужчинуСмотреть фотографии
21:15
Три бывших гандболистки «Кубани» перешли в волгоградское «Динамо-Синару»Смотреть фотографии
21:06
В Волжском оцепили железнодорожный вокзалСмотреть фотографииCмотреть видео
20:42
Совет Федерации рекомендовал кабмину поддержать проекты Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:12
Скандал в СНТ под Волгоградом из-за отключения света сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:59
Под Волгоградом собрали первый урожай ранней капустыСмотреть фотографии
19:27
Проданную за копейки землю под Волгоградом вернули государствуСмотреть фотографии
19:08
В Дзержинском районе Волгограда закрыли две забегаловки и кафе для поминокСмотреть фотографии
18:20
Под Волгоградом приемная мать добилась выплат за пропавшего на СВО сынаСмотреть фотографии
18:12
Ущерб более миллиарда: Бастрыкин доложил Путину по делу о терактах на железной дорогеСмотреть фотографии
 