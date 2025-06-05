Ливень с градом накрыли город Волгоградской области

Фролово Волгоградской области стало эпицентром стихии, о которой накануне предупреждали в ГУ МЧС. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, вечером 4 июня небо над городом неожиданно потемнело, налетел ураганный ветер и начался ливень. По словам фроловчан, буквально уже через несколько минут по дорогам города забурлили потоки воды. Дождь шел такой плотной стеной, что ухудшилась видимость. В некоторых местах даже прошел небольшой град.
Сила ветра была такова, что в городе начался настоящий лесоповал – деревья вырывало с корнем.
Ранее, напомним, сообщалось об ухудшении погодных условий в Волгоградской области. Сегодня, 5 июня, в регионе буйствует сильный ветер, при этом температура воздуха резко упала. Жители Волгограда также сообщают о поваленных деревьях во дворах и на дорогах. Есть пострадавшие от упавших веток автомобили.
Видео Алексей Ульянов t.me