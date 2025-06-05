Общество

Ливень с градом накрыли город Волгоградской области

Общество 05.06.2025 10:26
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05.06.2025 10:26




Фролово Волгоградской области стало эпицентром стихии, о которой накануне предупреждали в ГУ МЧС. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, вечером 4 июня небо над городом неожиданно потемнело, налетел ураганный ветер и начался ливень. По словам фроловчан, буквально уже через несколько минут по дорогам города забурлили потоки воды. Дождь шел такой плотной стеной, что ухудшилась видимость. В некоторых местах даже прошел небольшой град.

Сила ветра была такова, что в городе начался настоящий лесоповал – деревья вырывало с корнем. 

Ранее, напомним, сообщалось об ухудшении погодных условий в Волгоградской области. Сегодня, 5 июня, в регионе буйствует сильный ветер, при этом температура воздуха резко упала. Жители Волгограда также сообщают о поваленных деревьях во дворах и на дорогах. Есть пострадавшие от упавших веток автомобили. 

Видео Алексей Ульянов t.me

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