Общество

В Волгограде и области на смену сильному ветру придет жара до +35º

Общество 05.06.2025 17:49
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05.06.2025 17:49


В Волгограде и области к концу недели сильный ветер и облачность сменятся солнечной погодой и жарой в тени до +35º. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, кардинальная смена погоды произойдет уже 7 июня. 

– В пятницу, 6 июня, в регионе сохранится северный ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +27...+29º, - пояснили синоптики. – В субботу, 7 июня, ветер стихнет до 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит +30...+32º.

Воскресный день, который выпадает на 8-е число, пройдет без существенных осадков. Лучи солнца прогреют воздух днем  в конце недели до +33...+35º.

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