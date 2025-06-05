В Волгограде и области на смену сильному ветру придет жара до +35º





В Волгограде и области к концу недели сильный ветер и облачность сменятся солнечной погодой и жарой в тени до +35º. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, кардинальная смена погоды произойдет уже 7 июня.

– В пятницу, 6 июня, в регионе сохранится северный ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +27...+29º, - пояснили синоптики. – В субботу, 7 июня, ветер стихнет до 8-13 м/с. Температура воздуха днем составит +30...+32º.

Воскресный день, который выпадает на 8-е число, пройдет без существенных осадков. Лучи солнца прогреют воздух днем в конце недели до +33...+35º.