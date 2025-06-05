Происшествия

Водители сняли, как едут сквозь мрак под Волгоградом из-за горящей степи

Происшествия 05.06.2025 20:13
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05.06.2025 20:13



Сегодня, 5 июня, в районе города Волжского в Волгоградской области загорелась степь вблизи автомобильной дороги. Трассу окутал густой дым, сквозь который были вынуждены ехать автомобилисты, передает V102.RU со ссылкой на очевидцев.

Водители сняли жуткие кадры беспросветного мрака на дороге и ландшафтный пожар.

- Ничего же не видно! - говорит женский голос за кадром. 

- Мама, ты аккуратно езжай, пожалуйста. Медленно езжай, - отвечает водителю пассажир. 

После того, как машина выезжает из тьмы, становится видно горящую степь. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что сообщение о возгорании сухой растительности в поселке Металлург-1 в Волжском поступило в оперативные службы в 18.44. На месте происшествия работали расчеты двух пожарных частей. В 19.30 пожар был локализован, а в 19.44 потушен. 

Напомним, что сегодня из-за жаркой и ветреной погоды в регионе было зафиксировано сразу несколько крупных очагов природных пожаров. 

Видео: Жесть Волжский / t.me

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