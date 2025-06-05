Пенсионер из Волгоградской области лишился денег из-за ошибки газовщиков

С 68-летнего жителя Нехаевского района незаконно списали денежные средства в качестве оплаты долга за поставленный ресурс. Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области, деньги были взысканы на основании судебного приказа в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Однако выяснилось, что пенсионер из Нехаевского района исправно оплачивал услуги за поставки газа, а долг возник у его тезки, проживающего на территории Михайловского района.
По итогам проверки прокуратурой Нехаевского района Волгоградской области направлено заявление об отмене судебного приказа, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате произведен поворот исполнения судебного акта – денежные средства взысканы с ресурсоснабжающей организации и возвращены пенсионеру.
Фото V102.RU (архив)