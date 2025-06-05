Спасатели выловили утопленника в водохранилище под Волгоградом

В Волжском Волгоградской области на территории СНТ «Энергоцентр» водолазы провели поисково-спасательную операцию. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты, отрабатывая поступивший сигнал, обнаружили в воде труп мужчины.
Бездыханное тело находилось в Солнечной балке Волгоградского водохранилища, в районе улицы Механизаторов.
Отметим, установить личность утопленника спасателям не удалось. На вид мужчине около 50 лет.
– На берегу были обнаружены вещи: шорты, поясная сумка, кепка, сетчатые ботинки и мобильный телефон, – уточнили спасатели.
Тело передано правоохранительным органам. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: ГКУ «Служба спасения»