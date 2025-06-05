Волгоградцу грозит 5-летний срок за фиктивную регистрацию узбеков





В Ленинском районе Волгоградской области полицейские выявили очередной случай фиктивной регистрации мигрантов. Как сообщает ИА «Высота 102», приютить на бумаге четырёх граждан Узбекистана согласился 57-летний местный житель.

- В своём домовладении мужчина зарегистрировал четверых иностранцев. Однако поселять там их он не собирался, так как знал, что прибывшие будут проживать по месту работы на сельскохозяйственных угодьях, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, когда афера вскрылась, волгоградец признал на допросе свою вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»