В Волгограде увеличили число рейсов на маршруте №2а до Ангарского

Администрация Волгограда увеличила количество рейсов на компенсационном автобусном маршруте №2а, который начал работу в связи с закрытием на ремонт трамвайной линии в микрорайоне Ангарский. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, по будням на маршруте, который следует от остановки «Детский центр» в сторону Ангарского, ведено 9 дополнительных рейсов. На этом участке курсируют автобусы большой вместимости.

- Изменения в расписание компенсационного направления внесены по запросам горожан и на основание анализа транспортной ситуации по итогам первых дней работы временного маршрута, - пояснили в мэрии.

Так, в позднее вечернее время добавлено 7 рейсов из центра в Дзержинский район. Еще два введены утром в обратном направлении.

От остановки «Школа №36» в сторону центра в ранние утренние часы автобусы начали дополнительно отправляться в 5.30, 5.45 (будние дни) и 6.15 (выходные). От остановки «Детский центр» дополнительные рейсы организованы в вечернее время: по будням в 19.30, 19.45, 20.30, 21.30, 22.35, 23.15 и 23.30, по выходным дням добавлены рейсы в 21.38 и 23.35.

Напомним, автобусы маршрута №2а при движении в сторону «Детского центра» после ул. Ангарской следуют по улицам Голубинской, Балонина, Кубанской, Глубокоовражной и Краснознаменской, в обратном направлении – по улицам Краснознаменской, Глубокоовражной, Кубанской, Рокоссовского и Ангарской. Пассажиры могут оплачивать проезд картами «Волна», банковскими картами, наличными средствами. К оплате также принимаются проездные на трамвай.