Общество

Сельские чиновники при параде и на ветру учатся тушить пожары под Волгоградом

Общество 05.06.2025 10:50
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05.06.2025 10:50


Сегодня, 5 июня, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области проходят масштабные учения по борьбе с пожарами, в которых участвуют главы органов местного самоуправления региона, противопожарная служба и МЧС. Как сообщает V102.RU со ссылкой на обладминистрацию, площадкой для отработки нештатных ситуаций на практике стала территория центра «Юный ястреб». Руководит учениями, в  которых задействовано более 100 человек и свыше 70 единиц техники, губернатор Андрей Бочаров.


Примечательно, что сельские чиновники прибыли на учения, что называется «с иголочки», в белоснежных рубашках. Выслушав инструктаж и осмотрев технику, они приступили к практической части.


По легенде учений, в результате неосторожного обращения с огнем загорелась сухая растительность, огонь распространился по площади 2 га. Вызов поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу Среднеахтубинского района. Силам муниципальных образований предстояло изолировать площадь возгорания и минимизировать ущерб до приезда расчетов противопожарной службы и МЧС. Отрабатывались действия по ликвидации угрозы распространения огня на населенный пункт, оповещение и эвакуация и эвакуация населения, размещение в ПВР и оказание первой помощи, окончательная ликвидация пожара.


- Главы муниципальных образований должны понимать, что в случае возникновения опасной ситуации на территории Волгоградской области сформирована серьезная группировка сил и средств — региональная и федеральная, которая готова выдвинуться в любое муниципальное образование и вместе с местной группировкой сил и средств принять участие в ликвидации либо пожаров, либо чрезвычайной ситуации. Самая важная задача, которая стоит перед нами, — это, конечно, профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения огня на территориях; постоянный мониторинг ситуации; обеспечение готовности сил и средств, которые находятся непосредственно в муниципальных образованиях, - сказал губернатор. - Такие сборы мы проводим для того, чтобы еще раз вместе с вами уточнить наши планы совместных действий, организовать взаимодействие сил и средств разного уровня. 


Совместные учения на открытой местности позволяют отработать алгоритмы действий группировок, наладить механизмы взаимодействия личного состава, что особенно актуально в период действия особого противопожарного режима, который действует в Волгоградской области со 2 июня текущего года. Профильным ведомствам с учетом проведенных учений и заседания КЧС поставлен ряд задач по вопросам прохождения весенне-летнего пожароопасного сезона, обеспечения безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в период купального сезона; готовности загородных детских оздоровительных лагерей к пожароопасному периоду и летней оздоровительной кампании.


- Погодно-климатические условия текущего года – минимальные запасы влаги после прохождения осенне-зимнего периода, ранняя весна, досрочное установление характерных для летнего периода высоких температур наружного воздуха, повышенные ветровые нагрузки — в настоящее время значительно осложнили общую пожароопасную обстановку на территории большинства муниципальных образований. Лето только началось, а мы уже фиксируем до 50 пожаров и возгораний в день – кратно выше средних значений для этого периода, - описал обстановку губернатор. - В прогнозах специалистов Гидрометцентра лето 2025 года характеризуется как очень жаркое, сухое, с дальнейшим усилением ветровых нагрузок, что ставит перед органами власти, органами местного самоуправления, всеми профильными службами дополнительные задачи в сфере обеспечения пожарной безопасности.


Губернатор также обратился к жителям и гостям Волгоградской области. Он напомнил, что в условиях особого противопожарного режима необходимо повсеместно, безусловно соблюдать все действующие в регионе основные и дополнительные правила пожарной безопасности и правила обращения с огнем.

Фото: администрации Волгоградской области

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