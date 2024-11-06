



Готовность 25-километрового участка трассы в обход Волгограда составляет 93% - работы вышли на финишную прямую. В этом, как передает V102.RU со ссылкой на обладминистрацию, убедился сегодня, 6 ноября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки на объект.

В состав этого сложного участка входит 13 искусственных сооружений между московской и ростовской трассами. Ввод объекта в строй запланирован до конца 2024 года. Обход Волгограда возводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Глава региона убедился, что строительство идет высокими темпами. Готовность объекта в целом составляет 93%, а некоторых отельных элементов сооружения — уже 100%.





- Объем работ, масштаб впечатляет: 13 искусственных сооружений — мостов и путепроводов, пересекающих дороги, железнодорожное полотно. Не верится, но это будет — до конца года мы завершим на этом участке все строительные работы, и объект протяженностью 25 километров будет введен в эксплуатацию. Пройдет совсем немного времени и транзитный транспорт, следующий по этим направлениям, не будет заезжать в город Волгоград, — сказал Андрей Бочаров. — В целом объездная дорога для Волгоградской области и нашей страны имеет важнейшее значение. Предусмотрены четыре этапа общей протяженностью около 100 км — и каждый из них является самостоятельным, позволяет повысить скорость движения, вывести транспортные потоки из Волгограда, более активно заниматься развитием транспортной инфраструктуры города. Мы рады, что темп работы выдерживается, все выполняется в срок, даже несмотря на определенные сложности.

Новый участок обхода Волгограда, входящего в международный транспортный коридор «Север — Юг», соединит две федеральные трассы Р-22 «Каспий» (направление на Москву), Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск», а также обеспечит выход на региональную дорогу «Качалино – Котельниково» и к аэропорту «Гумрак».





Дорожникам предстоит еще установить барьерное ограждение и дорожные знаки, нанести разметку, обустроить откосы, получить разрешение на ввод.

Параллельно с этим участком возводится и южная часть обхода:12-километровый отрезок соединит две федеральные трассы — Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 — с автодорогой «Волгоград — Котельниково — Сальск». Готовность уже превышает 80% — ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. К реализации также готовится третий этап, который соединит федеральную трассу Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский» с региональной автодорогой «Волгоград — Котельниково — Сальск». Прорабатывается вопрос проектирования и четвертого участка.

Фото: администрации Волгоградской области