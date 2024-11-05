Два человека погибли в дорожной аварии в Михайловском районе





Водитель и пассажир автомобиля Nissan Tiida сегодня, 5 ноября, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, на 755-м километре трассы Р-22 «Каспий» иномарка столкнулась с Renault Logan.

В настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.





На данный момент известно, что смертельное ДТП произошло в 08.10. По предварительным данным, водитель Nissan Tiida выехал на встречную полосу, допустив лобовое столкновение со встречной иномаркой.

– Водитель автомобиля Renault Logan доставлен в медучреждение, – сообщили в Главке волгоградской полиции. – Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области