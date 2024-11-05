Происшествия

Два человека погибли в дорожной аварии в Михайловском районе

Происшествия 05.11.2024 10:58
0
05.11.2024 10:58


Водитель и пассажир автомобиля Nissan Tiida сегодня, 5 ноября, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, на 755-м километре трассы Р-22 «Каспий» иномарка столкнулась с Renault Logan.

В настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. 



На данный момент известно, что смертельное ДТП произошло в 08.10. По предварительным данным, водитель Nissan Tiida выехал на встречную полосу, допустив лобовое столкновение со встречной иномаркой. 

– Водитель автомобиля Renault Logan доставлен в медучреждение, – сообщили в Главке волгоградской полиции. – Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.11.2024 11:20
Происшествия 05.11.2024 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2024 09:36
Происшествия 05.11.2024 09:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2024 08:27
Происшествия 05.11.2024 08:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2024 15:14
Происшествия 04.11.2024 15:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2024 09:05
Происшествия 04.11.2024 09:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2024 15:09
Происшествия 03.11.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2024 13:49
Происшествия 03.11.2024 13:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2024 11:33
Происшествия 03.11.2024 11:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2024 10:41
Происшествия 03.11.2024 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2024 09:48
Происшествия 03.11.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2024 07:50
Происшествия 03.11.2024 07:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2024 20:59
Происшествия 02.11.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2024 19:05
Происшествия 02.11.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2024 16:05
Происшествия 02.11.2024 16:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2024 12:04
Происшествия 02.11.2024 12:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:26
Упрдор: на трассах Волгоградской области ожидается снижение видимости до 500 метровСмотреть фотографии
12:23
260 случаев утечки секретных данных пресекли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Расписание двух электричек изменят 8 ноября из-за футбола в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Оформляли пачками: в Волгограде осудят жителей, организовавших миграцию 300 иностранцевСмотреть фотографии
11:20
Трое детей от года до 9-ти пострадали в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
Два человека погибли в дорожной аварии в Михайловском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде на ул. Чуйкова появится выставочный центр региональных достиженийСмотреть фотографии
09:43
Избившим участника СВО в Волжском предъявили обвинениеСмотреть фотографии
09:41
На Голодном за месяц заменили половину труб для приема стоков из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:36
Пропавших мужчину и женщину разыскивают в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
Под Волгоградом судят тренера из-за перелома позвоночника юного акробатаСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде из-за ДТП перед мостом через Волгу образовалась пробкаСмотреть фотографии
07:36
Под Волгоградом похоронят погибшего в Мали вагнеровцаСмотреть фотографии
21:27
Волгоградская 16-летняя футболистка переходит в московский «Спартак»Смотреть фотографии
20:33
Пригородные маршрутки в Волжском подорожали на 10 рублейСмотреть фотографии
19:34
«У бабушек инфаркт»: жителей многоэтажки в Волгограде шокировали платежками за теплоСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде сенаторы, депутаты и чиновники прошли Крестным ходомСмотреть фотографии
17:47
Бастрыкин заинтересовался выходкой «кадыровца» под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:07
Волгоградский «Спартак» подтвердил лидерство пятью победами в бассейне РузыСмотреть фотографии
16:05
Два российских губернатора объявили о своей отставкеСмотреть фотографии
15:14
Под Волгоградом 4 ноября столкнулись Mersedec и BMW: один погибСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
Снегопад в Волгоградской области продлится до 7 ноябряСмотреть фотографии
13:48
«А зачем нам УК?»: жители аварийной двухэтажки в Волгограде сами отремонтировали внутридомовое отоплениеСмотреть фотографии
13:15
Волгоградца арестовали на 10 суток за отказ пройти тест на наркотикиСмотреть фотографии
13:01
Андрей Бочаров в снегопад поднялся на Мамаев курганСмотреть фотографии
12:46
В Волжском под первым снегом отметили День единстваСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом отменили Крестный ход из-за метелиСмотреть фотографии
11:34
Первый снег добрался до Волгограда к утру 4 ноябряСмотреть фотографии
11:24
Кладовщик из Волжского перевел лжеброкеру 2,4 млнСмотреть фотографии
10:18
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1094 рубляСмотреть фотографии
 