Под Волгоградом 4 ноября столкнулись Mersedec и BMW: один погиб

Видео ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 04.11.2024 15:14
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04.11.2024 15:14
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
В Иловлинском районе сегодня, 4 ноября, в ДТП погиб человек, еще один пострадал. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария со смертельным исходом произошла около 9-40 ч. на автодороге «Иловля-Ольховка-Камышин».- Столкнулись автомобили Mercedes и BMW, - пояснили в главке. - В результате ДТП водитель Mercedes с травмами доставлен в больницу, его пассажир от полученных травм скончался.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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