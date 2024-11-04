Владелец волгоградской футбольной школы стал вице-чемпионом Китая





Волгоградский футбольный тренер Леонид Слуцкий стал вице-чемпионом Китая со своей командой «Шанхай Шэньхуа», сообщает V102.RU.

Для 53-летнего специалиста сезон-2024 оказался первым годом работы в Поднебесной. И сходу уроженец Волгограда показал весьма достойные результаты. «Шанхай Шэньхуа» до самого конца боролся за золотые медали с клубом «Шанхай Порт». Но подопечные Слуцкого, занимавшие первое место, в предпоследнем туре сыграли вничью с «Шэньчжэнь Пэн Сити» (2:2) и уступили лидирующую позицию своим прямым конкурентам. В заключительном туре «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чэнду Жунчэн» со счетом 2:1 и заработал 77 очков, однако этот успех не помог коллективу Леонида Викторовича взять титул. На один балл больше на финише оказалось у коллектива «Шанхай Порт», который обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь» со счетом 5:0 в заключительном матче и завоевал чемпионство.Тем не менее «Шанхай Шэньхуа», закончив в итоге на второй позиции в чемпионате, показал лучший клубный результат в национальном турнире за последние 16 лет. Кроме того, Слуцкий, официально ставший главным тренером команды 1 января 2024 года, выиграл с клубом за это время Суперкубок страны и дошел до полуфинала Кубка Китая. Также волгоградского специалиста трижды признавали лучшим наставником месяца в китайском чемпионате.Вполне вероятно, что Слуцкий останется в своем нынешнем коллективе на следующий год, чтобы вновь побороться за всевозможные престижные трофеи в Азии. А в межсезонье бывший главный тренер сборной России может больше времени уделить своей футбольной школе в Волгограде.