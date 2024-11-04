Спорт

Владелец волгоградской футбольной школы стал вице-чемпионом Китая

Спорт 04.11.2024 08:00
0
04.11.2024 08:00


Волгоградский футбольный тренер Леонид Слуцкий стал вице-чемпионом Китая со своей командой «Шанхай Шэньхуа», сообщает V102.RU.
 
Для 53-летнего специалиста сезон-2024 оказался первым годом работы в Поднебесной. И сходу уроженец Волгограда показал весьма достойные результаты. «Шанхай Шэньхуа» до самого конца боролся за золотые медали с клубом «Шанхай Порт». Но подопечные Слуцкого, занимавшие первое место, в предпоследнем туре сыграли вничью с «Шэньчжэнь Пэн Сити» (2:2)  и уступили лидирующую позицию своим прямым конкурентам. В заключительном туре «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чэнду Жунчэн» со счетом 2:1 и заработал 77 очков, однако этот успех не помог коллективу Леонида Викторовича взять титул. На один балл больше на финише оказалось у коллектива «Шанхай Порт», который обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь» со счетом 5:0 в заключительном матче и завоевал чемпионство.
 
Тем не менее «Шанхай Шэньхуа», закончив в итоге на второй позиции в чемпионате, показал лучший клубный результат в национальном турнире за последние 16 лет. Кроме того, Слуцкий, официально ставший главным тренером команды 1 января 2024 года, выиграл с клубом за это время Суперкубок страны и дошел до полуфинала Кубка Китая. Также волгоградского специалиста трижды признавали лучшим наставником месяца в китайском чемпионате.
Вполне вероятно, что Слуцкий останется в своем нынешнем коллективе на следующий год, чтобы вновь побороться за всевозможные престижные трофеи в Азии. А в межсезонье бывший главный тренер сборной России может больше времени уделить своей футбольной школе в Волгограде.
 
Фото ФК «Рубин» Казань (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
03.11.2024 16:11
Спорт 03.11.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.11.2024 11:02
Спорт 03.11.2024 11:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.11.2024 07:40
Спорт 03.11.2024 07:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2024 20:18
Спорт 02.11.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2024 17:22
Спорт 02.11.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2024 14:27
Спорт 02.11.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2024 13:16
Спорт 02.11.2024 13:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2024 09:27
Спорт 02.11.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2024 07:49
Спорт 02.11.2024 07:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2024 06:05
Спорт 02.11.2024 06:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.11.2024 08:14
Спорт 01.11.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2024 19:02
Спорт 31.10.2024 19:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2024 10:05
Спорт 31.10.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.10.2024 12:14 Реклама
Спорт 30.10.2024 12:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
28.10.2024 16:52
Спорт 28.10.2024 16:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:15
Волгоградца арестовали на 10 суток за отказ пройти тест на наркотикиСмотреть фотографии
13:01
Андрей Бочаров в снегопад поднялся на Мамаев курганСмотреть фотографии
12:46
В Волжском под первым снегом отметили День единстваСмотреть фотографии
12:08
Под Волгоградом отменили Крестный ход из-за метелиСмотреть фотографии
11:34
Первый снег добрался до Волгограда к утру 4 ноябряСмотреть фотографии
11:24
Кладовщик из Волжского перевел лжеброкеру 2,4 млнСмотреть фотографии
10:18
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1094 рубляСмотреть фотографии
09:05
Спаслись чудом: в Волгограде автомобиль врезался в столб и сгорелСмотреть фотографии
08:00
Владелец волгоградской футбольной школы стал вице-чемпионом КитаяСмотреть фотографии
07:35
На севере Волгоградской области выпал первый снегСмотреть фотографии
21:22
В Госдуме планируют запретить продажу зажигалок и газовых баллонов российским детямСмотреть фотографии
20:32
На трассы Волгоградской области выехали 207 спецмашин для борьбы с первым снегомСмотреть фотографии
19:55
Старые рынки, большие стройки и лимузины: смотрим уникальные фотографии Волгограда, которого уже нетСмотреть фотографии
18:33
«Наверное, просто сильная»: волгоградка - о том, как пережила онкологию сына и стала помогать другим пациентамСмотреть фотографии
17:48
Бастрыкин потребовал разобраться с пробкой на мосту через канал на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:58
Волжане собрали очередной гумконвой для бойцов СВОСмотреть фотографии
16:11
Без оптимизма: «Каустик» проиграл в 11-й раз подрядСмотреть фотографии
15:50
Екатерина Мизулина возложила цветы на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:09
Водитель перевернувшегося «ВАЗа» погиб на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Куда сдать старые книги: публикуем список адресов в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:49
Волгоградцы обсуждают видео с лежащей на дороге женщинойСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Волгоградцы пройдут крестным ходом по центральным улицамСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде вторые сутки ищут пропавшего голубоглазого пенсионераСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцы по решению депутатов сутки проведут в СталинградеСмотреть фотографии
11:33
Пожар разбудил жильцов девятиэтажного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:02
Женский «Спартак-Волгоград» показал две разные игры в матчах с «Евразией»Смотреть фотографии
10:59
В Урюпинске школьник перевел с карты матери 30 тысяч на счет мошенникамСмотреть фотографии
10:41
В массовом ДТП на севере Волгограда погиб водитель «Нивы»Смотреть фотографии
10:20
МЧС предупредило волгоградцев о шторме с ливнями и мокрым снегомСмотреть фотографии
09:48
В центре Волгограда иномарка снесла на пешеходном переходе женщинуСмотреть фотографииCмотреть видео
 