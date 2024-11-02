Под Волгоградом 14-летний подросток убил пенсионера из-за велосипедной рамы





2 ноября в Быковском районе Волгоградской области произошло убийство пожилого мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», травмы, несовместимые с жизнью, пенсионеру нанёс 14-летний подросток. Школьник хотел забрать у пенсионера запчасть для велосипеда.

- Подозреваемый пришел в дом к 64-летнему местному жителю, чтобы забрать хранившуюся у мужчины раму от велосипеда. В какой-то момент между несовершеннолетним и хозяином дома произошел внезапный конфликт, в ходе которого подросток схватил металлический предмет и нанес им удар по затылку односельчанина, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Юноша рассказал о случившемся матери, которая вызвала на место происшествия экстренные службы.

Отметим, в настоящее время по факту убийства следователями возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подростка под стражу.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области