Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

Экономика 02.11.2024 15:40 Реклама
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02.11.2024 15:40 Реклама
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход», вкладам «Почетный пенсионер» и вкладам вида «Комфорт» на большинстве сроков размещения средств. Также, в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ, автоматически повышены ставки по вкладам «Комфорт Плюс».
• Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 20,00 – 25,00% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней.
• Доходность по вкладам вида «Комфорт» – 14,70 – 17,80% годовых с учетом капитализации процентов, также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – от 1 млн до 10 млн рублей включительно, Premium – от 2 млн до 100 млн рублей включительно и Private – от 2 млн до 300 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.
• Доходность по вкладам «Комфорт Плюс» – 20,00 – 20,60% годовых (капитализация не предусмотрена). Процентная ставка по вкладу привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. Сумма вклада – от 2 млн до 500 млн рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.
• Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» – 20,11 – 23,01% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 367 и 732 дня.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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