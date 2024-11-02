Происшествия

В Волгограде задержали водителя, скрывшегося с места наезда на школьницу

Происшествия 02.11.2024 10:50
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02.11.2024 10:50


В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель иномарки сбил 14-летнюю школьницу. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла утром 1 ноября на ул. Менделеева.

- В 07:40 водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, напротив дома № 189/876 по ул. Менделеева совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая двигалась вдоль проезжей части, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации полицейских, мужчина не оказал помощь несовершеннолетней и поспешил ретироваться с места ДТП. Школьнице пришлось самостоятельно обращаться в медицинское учреждение.

Отметим, избежать наказания водителю не удалось. Его место нахождения было оперативно установлено правоохранительными органами. В настоящее время он задержан.

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