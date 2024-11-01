



По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и народной программе партии «Единая Россия» по всей стране обновлены 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств. Реализация программы продолжится – финансирование на неё предусмотрено в бюджете на предстоящую трёхлетку, сообщает сайт ER.ru.

– 180 миллиардов заложено на развитие комфортной городской среды в стране. «Единая Россия» настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он даёт мощный социальный эффект. Это – программа для людей, она меняет облик наших городов, сёл, – отметил Владимир Якушев в ходе осмотра объектов благоустройства этого года в Тамбове.

Врио секретаря Генсовета также напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» реализует проект по благоустройству общественных пространств. Он был переформатирован в федеральную программу.

– Десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населённом пункте необходимо благоустроить. Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни, – сказал Владимир Якушев.

Говоря об итогах программы на брифинге в «Московском комсомольце», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что с 2021 года количество жителей, принимающих участие в голосовании по отбору объектов благоустройства, выросло в два раза. В 2021 году свой выбор сделали более 9 миллионов человек, в 2024 году – уже свыше 17 миллионов.

– Вместе с Минстроем мы задействуем в голосовании десятки тысяч волонтёров. Ежегодно обновляется порядка 9 тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль. За каждым объектом закреплён муниципальный депутат от «Единой России». Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают. И следит, насколько качественно выполнены работы. Примерно в 20% случаев мы находим недостатки, которые подрядчики устраняют, – отметил Александр Сидякин.

В свою очередь, замминистра ЖКХ Алексей Ересько отметил – контроль партии за ходом работ на объектах улучшил их качество.

– Старт программы, который был дан по инициативе «Единой России» и по поручению Президента, позволил масштабно проводить благоустройство разных общественных пространств. Сейчас в программе появляются, например, памятники, в том числе, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что не только растёт активность людей, но меняется их запрос, – отметил он.

В Волгоградской области до конца года запланировано завершить благоустройство 48 территорий, в том числе трех территорий в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

– Поскольку Волгоградская область является центром патриотического воспитания, то при разработке планов благоустройства территорий в муниципальных образованиях особый акцент делается на благоустройство тех территорий, которые являются исторически значимыми, – отметил заместитель секретаря Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе, региональный координатор партпроекта «Городская среда» Сергей Булгаков. – Очень важно, что территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке, определяются жителями в ходе рейтингового голосования. Именно жители города своим мнением влияют на то, какие парки и скверы должны быть улучшены в первую очередь. Рейтинговое голосование проводится ежегодно в период реализации федерального проекта.

Так, в 2024 году на территории Волгоградской области в 8 городах-участниках ежегодного Всероссийского онлайн-голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, было отобрано 23 общественных пространства, которые были вынесены на единую федеральную платформу для онлайн-голосования. По итогам голосования были выбраны 10 объектов, которые подлежат благоустройству в 2025 году. В рейтинговом голосовании приняли участие около 200 тысяч жителей региона.

В планах на следующий год также стоит завершение реализации двух проектов-победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – II этапа парка «Аксайская дубрава» в Котельниково и парка «Железнодорожный» во Фролово. Кроме того, планируется приступить к благоустройству площади перед набережной по улице Краснофлотской (Сталинградская переправа) в Краснослободске, «Сквера двух Вокзалов» в Урюпинске и парка «Колесо времени» Ленинске. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 912,95 млн рублей.

Фото с сайта ER.RU