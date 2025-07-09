Федеральные новости

Многодетным родителям пересчитают страховой стаж

Федеральные новости 09.07.2025 10:55
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09.07.2025 10:55


Родителям, у которых пять и более детей, пересчитают страховой стаж. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

- Этот закон имеет обратную силу. То есть те граждане, у кого, например, пять, шесть и более детей в семье и у кого эти полтора года не были засчитаны в страховой стаж, они имеют право написать заявление, и пенсия им будет пересчитана с первого числа следующего месяца, - пояснила депутат изданию. 

В случае принятия закон начнет действовать с 1 января 2026 года. 

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