Многодетным родителям пересчитают страховой стаж





Родителям, у которых пять и более детей, пересчитают страховой стаж. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

- Этот закон имеет обратную силу. То есть те граждане, у кого, например, пять, шесть и более детей в семье и у кого эти полтора года не были засчитаны в страховой стаж, они имеют право написать заявление, и пенсия им будет пересчитана с первого числа следующего месяца, - пояснила депутат изданию.

В случае принятия закон начнет действовать с 1 января 2026 года.