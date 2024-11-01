«Динамо-Синара» без шансов проиграло лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»





Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 31 октября, на выезде уступили «Ростов-Дону», который является лидером чемпионата России, со счетом 21:36 в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги, сообщает V102.RU.

Несмотря на то, что хозяйки при восьми победах в восьми встречах ранее считались явными фаворитками вчерашнего противостояния, начало матча бело-голубым удалось. Подопечные Евгения Дмитриева успешно справились со стартовым волнением и давлением ростовских трибун, активно поддерживающих коллектив с берегов Дона. Счет в поединке открыли гости на четвертой минуте. Екатерина Скивко с дальней дистанции не оставила шансов отразить мощный выстрел голкиперу Юлии Грацкевич. Вскоре, почувствовав уверенность, волгоградки показали желание не останавливаться на достигнутом. Анастасия Шкитина отправила мяч в сетку и удвоила преимущество. Более того, спустя пару минут «Синара» имела отличные шансы убежать в отрыв в плюс три, но другой вратарь ростовчанок Анастасия Казьменко совершила ярчайшие спасения после двух бросков подряд в исполнении Стефании Белолипецкой и Екатерины Скивко, остановив стремительный атакующий порыв динамовок.

Неожиданно, исходя из своего изначального статуса, только на седьмой минуте желто-черные смогли прервать голевую засуху. Дарья Стаценко заработала пенальти, который хладнокровно исполнила Екатерина Зеленкова. Вскоре донские гандболистки впервые вышли вперед благодаря дублю Ярославы Фроловой, однако волгоградских спортсменок это совершенно не смутило. Функции лидера команды накануне на себя взяла Екатерина Долматова, отличившаяся дважды подряд, и снова чаша весов качнулась в пользу бело-голубых.

Большую часть тайма гости справлялись с давлением соперниц за счет дисциплины и уверенной игры голкипера Марии Дувакиной, совершившей на этом отрезке несколько выдающихся сейвов на любой вкус и цвет. К сожалению, ближе к концовке тайма волгоградки стали постепенно уставать, потратив немало сил и эмоций на мощное и яркое начало. Хозяйки хладнокровно пользовались предоставленными возможностями на чужой половине, а Казьменко и Грацкевич на последнем рубеже в некоторых ключевых дуэлях не дали себя переиграть, и к перерыву подшефные Ирины Дибировой захватили уверенное лидерство со счетом 15:10.

Вторая 30-минутка у гостей, откровенно говоря, не задалась. После двух попаданий Долматовой динамовки не могли забросить на протяжении следующих семи игровых минут. За это время, конечно же, более опытные дончанки устремились в отрыв в 11 очков и забрали практически все шансы у оппоненток отыграться. Преимущество серебряных призеров прошлого розыгрыша Суперлиги оказалось чересчур большим. Наставник «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев с задумчивым видом прохаживался по технической зоне, наверняка уже мысленно готовясь к тщательному разбору ошибок в этой встрече после возвращения в Волгоград.

Ростовские гандболистки получали настоящее наслаждение от игры после перерыва и один за другим отправляли мячи в сетку после изящных комбинаций. В итоге дончанки праздновали неоспоримый успех со счетом 36:21. В составе гостей лучшим игроком и самой результативной во всем поединке стала Екатерина Долматова, отличившаяся восемь раз. Четырежды забросила ее одноклубница Алина Загороднева.









Главные тренеры команд Ирина Дибирова и Евгений Дмитриев на послематчевой пресс-конференции подвели итоги поединка.

- У нас была пауза. Спасибо волгоградской команде за игру. Волнение было у девчонок. Ошибки имелись, их много, будем смотреть и работать, - отметила наставник хозяек.

Рулевой «Синары» был категоричен в оценках действий своих подопечных.

- Комментировать особо нечего. Ошибки одни и те же. Сегодня команда, которая, я думаю, в этом году будет бороться за чемпионство, сразу наказывала за это. В предыдущих играх, совершая подобные ошибки, не было оперативно таких наказаний. Здесь же любая потеря и любой незабитый мяч сразу на спинах возвращался. Забивали нам легкие мячи. Даже в этой игре мы не реализовали достаточно бросков с шести метров. Чтобы навязывать борьбу «Ростов-Дону», должны действовать близко к идеальной игре, а, когда мы столько даем вторых шансов, то какие могут быть вопросы? — заявил специалист.

Екатерина Долматова признала, что ее команда совершила слишком много брака при своих атаках.

- Я хочу сказать, что мы достаточно хорошо вошли в игру. Когда был шанс уйти вперед или догнать соперника, мы очень много не забили с шести метров и сделали 12 потерь. С такой командой, как «Ростов-Дон», нельзя так делать, потому что это все мячи в наши ворота. Большинство из них было сделано во втором тайме, за счет чего соперник вышел вперед, - прокомментировала игру гандболистка бело-голубых.

Таким образом, желто-черные продлили свою победную серию до девяти матчей и закрепились на первом месте, а бело-голубые не могут выиграть уже на протяжении пяти туров. В следующем поединке волгоградки на домашней «Динамо Арене» 6 ноября примут заветного аутсайдера турнира, до сих пор не набравшего ни одного балла — ижевский «Университет». Начало игры в 18-30 ч. Этот матч — хорошая возможность для «Синары» прервать неудачную полосу и порадовать болельщиков долгожданной викторией.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: «Динамо-Синара» VK.com, ГК «Ростов-Дон»



