Больных пассажиров в аэропорту Волгограда ищут с тепловизорами

Санитарная охрана в аэропорту Волгограда выявляет больных пассажиров, особенно с неблагополучных регионов, с помощью стационарных и переносных тепловизоров, сообщили V102.RU в волгоградском аэропорту.

В январе-сентябре более 65 тысяч пассажиров и членов экипажей, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья, прошли в аэропорту санитарно-карантинный контроль. Было проверено 448 воздушных судов. Случаев выявления особо опасных заболеваний не зарегистрировано.

За указанный период в аэропорту Волгограда были совершены пять экстренных посадок самолетов с пассажирами, которые жаловались на свое самочувствие.

- Больных с подозрением на инфекционное заболевание не выявлено, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Международный аэропорт Волгограда в течение отчетного периода осуществлял прямые рейсы с Арменией, Турцией, Азербайджаном, Белоруссией, Египтом, ОАЭ, Казахстаном, Китаем.

Фото: V102.RU (архив)