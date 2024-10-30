



Билайн ТВ покажет мультсериал «Развлечёба» с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ (Русский жестовый язык) для глухих и слабослышащих детей. Это первый детский анимированный персонаж в России, переводящий познавательный и образовательный контент на РЖЯ. Проект реализуется Национальной Медиа Группой на СТС Kids при поддержке АНО «Я тебя слышу».

Анимированный сурдоперевод — это технология переноса профессионального перевода на русский жестовый язык (РЖЯ) в анимированную модель. Первоначально специалист, владеющий РЖЯ, записывается в студии, а затем его жесты переносятся в анимированного персонажа сериала — Артема. Благодаря этому глухие и слабослышащие дети смогут воспринимать видеоматериалы по математике, иностранным языкам, финансовой грамотности, литературе и другим полезным тематикам для подготовки к школе в удобном для них формате, без каких-либо языковых барьеров. Всего у выпусков сериала «Развлечёба» более 100 млн. просмотров.

Работа над сериалом велась не только специалистами в области детского контента, но и педагогов-дефектологов, а также НКО, профессионально занимающихся помощью семьям, в которых растут слабослышащие и глухие дети. Аудитория сериала может получить рекомендации от фонда «Я тебя слышу» и поддержать его деятельность, перейдя по QR-коду, отображаемому в начале каждой серии.

Появление адаптивного контента на билайн ТВ и внимание к запросам пользователей с особыми потребностями — важный шаг в клиентской стратегии билайн. Ранее совместно с партнерами оператор разработал целый спектр клиентских решений и технологий, которые призваны повысить качество жизни и включенность в цифровую среду людей с инвалидностью — от доработки интерфейсов сервисов и подачи материала, согласно концепции, «Ясный язык» до разработки курсов по цифровой грамотности, позволяющих пошагово освоить смартфон и компьютер детям с нарушениями зрения и моторики.

— Возможность смотреть сериал «Развлечёба» с уникальным цифровым сурдопереводчиком — не только новый шаг навстречу нашим клиентам, но и новый тренд в разработке комплексных ассистивных решений в анимационной и кино-отрасли. Уверены, таких решений будет становиться больше, потому что партнерами данного проекта положено очень яркое, продуманное и полезное начало, — прокомментировала руководитель по устойчивому развитию билайн, эксперт по ассистивным цифровым решениям Евгения Чистова.

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