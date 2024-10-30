Волгоградца спасли от грабительского микрозайма, который он не брал

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал недействительным микрозайм, оформленный на местного жителя по утерянному паспорту. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, волгоградец лишь летом 2023 года случайно узнал о том, что на него 7 лет назад кредитной организацией был оформлен займ на сумму 5 000 рублей под 2% в день.

- Поскольку данный займ истец не оформлял, он обратился к ответчику с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий, на что АО МКК «Займ-Экспресс» сообщило, что по результатам проверки факт мошенничества не был подтвержден, - сообщили в районном суде.

Тогда мужчина обратился в суд с иском, в котором просил признать недействительным договор займа, заключенный от его имени с АО « МКК «Займ-Экспресс», а также применить последствия недействительности сделки.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что в июле 2016 года волгоградец потерял свой паспорт, в связи с чем обратился в органы полиции. В августе этого же года мужчине выдали новый документ. Только летом 2023-го, когда он решил взять кредит, выяснилось, что за ним числятся неисполненные долговые обязательства, о которых он даже не подозревал. Видимо, лицо, которое установить не удалось, воспользовалось утраченным паспортом горожанина. При этом, как установил суд, кредитная организация не предприняла должных мер к идентификации обратившегося за займом лица.

Требования волгоградца удовлетворены в полном объеме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.