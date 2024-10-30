У волгоградца на трассе вспыхнул арендованный HAVAL





В Волгограде Дзержинский районный суд встал на защиту местного жителя, у которого сгорел арендованный внедорожник. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов, после инцидента с автомобилем компания-арендатор потребовала от волгоградца возместить ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.

Установлено, что 14 июня этого года мужчина заключил договор аренды автомобиля HAVAL JOLION с ООО «ФПА ЩИТ». Согласно ему, арендатор нес полную материальную ответственность за сохранность автомобиля в течение всего срока аренды до момента возврата арендодателю, а в случае повреждения автомобиля и утраты он обязан возместить причиненный ущерб. Уже 17 июня во время поездки автомобиль у мужчины загорелся на автодороге Воронеж-Луганск.

Согласно экспертизе, стоимость ремонта автомобиля вместе с другими расходами составила более 3 100 000 рублей. В связи с этим ООО «ФПА ЩИТ» обратилась в суд с целью взыскания с арендатора ущерба.

– В ходе судебного разбирательства было установлено, что причиной возникновения пожара в автомобиле, принадлежащем ООО «ФПА ЩИТ», послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, приведшая к дальнейшему возгоранию горючих материалов автомобиля. Поскольку на основании представленных доказательств судом не установлено наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и наступившим вредом, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, – рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.