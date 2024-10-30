



Губернатор Волгоградской области сегодня, 30 октября, провел стратегическую сессию по вопросам развития системы здравоохранения региона. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров обозначил вопросы, на которых, по его словам, руководители профильных ведомств должны сконцентрировать внимание. Это и развитие узкоспециальных служб, и создание разнопрофильных медцентров, и улучшение условий труда медицинских работников.

По словам Бочарова, современная система здравоохранения должна оперативно отвечать на вызовы и угрозы и обеспечивать качественное оказание медицинских услуг населению. К реализации стратегии развития привлечены в Волгоградской области специалисты Минздрава России, ведущих федеральных и региональных экспертов, ученые ВолгГМУ, руководители медучреждений. Как результат – в настоящее время в регионе запущено поэтапное создание опорной сети медицинских учреждений для решения основных задач отрасли.

– До конца текущего года в основном все запланированные мероприятия будут завершены. И в течение следующего полугодия лечебные заведения первого этапа нашей программы, где проводятся масштабные работы по реконструкции и модернизации, перейдут к полноформатному оказанию медицинских услуг населению, – обозначил сроки Андрей Бочаров.

Также по итогам профессионального обсуждения в Волгоградской области приступили к реализации нового 10-летнего этапа комплексной программы развития системы здравоохранения.

Отдельно губернатор остановился на достижениях в развитии онкопомощи волгоградцам. В регионе действует многопрофильный центр по диагностике и лечению онкологических заболеваний, а также 14 региональных диагностических центров – ЦАОПов.

– Основные показатели, связанные с более ранней выявляемостью первой и второй стадий заболевания, снижение показателей летальности по первому и последующим годам, увеличение продолжительности жизни пациентов после проведения лечения, а также более качественное диагностическое обследование населения и выявление в более ранние сроки других болезней говорят сами за себя и подтверждают правильность выбранного нами решения, – отметил Бочаров. – В плановом порядке продолжаем работу по созданию современного ПЭТ/КТ центра с собственным производством радиофармпрепаратов. Как и планировалось, именно онкослужба была и остается одним из базовых направлений региональной системы здравоохранения, на базе которой мы развиваем в том числе и диагностическое направление по всем основным видам заболеваний. Такие примеры можно привести по всем приоритетным направлениям развития системы здравоохранения Волгоградской области. Но при этом также отмечу, что и проблем в системе здравоохранения еще достаточно немало.

Развивая систему здравоохранения, важно работать на опережение, – подчеркнул губернатор:

– Кроме того, мы изначально закладывали возможности корректировки текущих и даже стратегических решений, исходя из объективного развития ситуации. Время показало правильность этого шага. Сегодня, когда Россия проводит специальную военную операцию по защите жителей Донбасса и Новороссии от современного фашизма и нацизма, перед нами стоит целый ряд новых дополнительных задач, которые мы последовательно решаем, – это и оказание медицинской помощи военнослужащим, нуждающимся в лечении; и помощь новым регионам России в формировании современной системы здравоохранения; и создание современной трехэтапной региональной системы реабилитации, ориентированной на помощь прежде всего участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей, а также жителям Волгоградской области, нуждающимся в этом виде оказания медицинской помощи, и целый ряд других серьезных задач.

По данным главы Волгоградской области, на развитие здравоохранения уже направлено порядка 70 млрд рублей. На более 1,1 тысячи объектах системы здравоохранения проведены или продолжаются строительные и ремонтные работы. Приобретено и введено в строй почти 6 тысяч единиц нового медицинского оборудования, в том числе оборудования экспертного класса и тяжелого оборудования.

Коротко о том, что сделано в здравоохранении региона (по данным администрации):

расширен перечень приоритетных направлений развития системы здравоохранения Волгоградской области;

произведена системная увязка задач, реализуемых в здравоохранении, с задачами региональной демографической политики;

определены новые задачи по созданию разнопрофильных медицинских центров высокого уровня, а также продолжению масштабных работ в системе первичного звена здравоохранения;

в ходе цифровизации отрасли сделан акцент на внедрении технологий искусственного интеллекта;

дополнительное внимание уделяется развитию специализированных медицинских служб в области эндокринологии, урологии, стоматологии, поддержке отцовства, материнства и детства, оказанию медицинской помощи старшему поколению и другим;

также в приоритете – вопросы улучшения условий труда сотрудников медицинских учреждений; соблюдения этики оказания медицинской помощи и обеспечения клиентоориентированной работы сотрудников медицинских учреждений с пациентами.

– По каждому из упомянутых приоритетных направлений уже ведется адресная предметная работа — во взаимодействии с нашими профильными органами исполнительной власти, с медицинскими организациями, с профессиональным сообществом, с федеральными центрами охраны здоровья, с непосредственным участием и при координации нашего ведущего профильного вуза — Волгоградского государственного медицинского университета, – отметил Андрей Бочаров.