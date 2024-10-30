Происшествия

Пилотов рейса Волгоград-Челябинск пытались ослепить лазером

Происшествия 30.10.2024 13:25
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30.10.2024 13:25


Пилотов самолета авиакомпании Red Wings, летевшего из Волгограда в Челябинск, неизвестные пытались ослепить лазером. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, происшествие было зафиксировано накануне вечером, 29 октября. 

Так, по сведениям телеграм-канала, сообщение о происшествии поступило от пилотов в 18:20 по московскому времени. 

– В процессе захода на посадку капитан воздушного судна доложил об облучении лазером зеленого цвета. По оценке экипажа судна, свечение было замечено в районе поселка Вахрушево, – передают авторы Aviaincident.

Уточняется, что на пилотирование происшествие не повлияло – в назначенное время самолет из Волгограда благополучно совершил посадку. 

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