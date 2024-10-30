Пилотов рейса Волгоград-Челябинск пытались ослепить лазером





Пилотов самолета авиакомпании Red Wings, летевшего из Волгограда в Челябинск, неизвестные пытались ослепить лазером. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, происшествие было зафиксировано накануне вечером, 29 октября.

Так, по сведениям телеграм-канала, сообщение о происшествии поступило от пилотов в 18:20 по московскому времени.

– В процессе захода на посадку капитан воздушного судна доложил об облучении лазером зеленого цвета. По оценке экипажа судна, свечение было замечено в районе поселка Вахрушево, – передают авторы Aviaincident.

Уточняется, что на пилотирование происшествие не повлияло – в назначенное время самолет из Волгограда благополучно совершил посадку.