Нет повода для беспокойства: Под Волгоградом начались плановые учения силовиков

Сегодня, 30 октября, на территории Городищенского района Волгоградской области проходят плановые учения сотрудников правоохранительных органов, передает V102.RU.
- ГУ МВД России по Волгоградской области на территории Орловского сельского поселения Городищенского района с привлечением подразделений Росгвардии, сотрудников Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте проводит плановые тактико-специальные учения, - сообщили в полицейском Главке.
Целью учений является практическая отработка действий правоохранителей в различных ситуациях. На время этих мероприятий возможны временные ограничения передвижения в районе учений.
Граждан просят проявить понимание и не поддаваться ложным слухам и домыслам.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области