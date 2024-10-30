Общество

Нет повода для беспокойства: Под Волгоградом начались плановые учения силовиков

Общество 30.10.2024 13:09
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30.10.2024 13:09


Сегодня, 30 октября, на территории Городищенского района Волгоградской области проходят плановые учения сотрудников правоохранительных органов, передает V102.RU.

- ГУ МВД России по Волгоградской области на территории Орловского сельского поселения Городищенского района с привлечением подразделений Росгвардии, сотрудников Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте проводит плановые тактико-специальные учения, - сообщили в полицейском Главке.

Целью учений является практическая отработка действий правоохранителей в различных ситуациях. На время этих мероприятий возможны временные ограничения передвижения в районе учений.

Граждан просят проявить понимание и не поддаваться ложным слухам и домыслам.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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