В Волгоградской области расписание поездов изменится 2 и 4 ноября





В Волгоградской области пригородные поезда будут курсировать по расписанию рабочего дня 2 ноября в связи с предстоящим празднованием Дня народного единства, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.

В сам праздник, 4 ноября, движение маршрутов будет организовано по расписанию «выходного дня».

– Также обращаем внимание пассажиров, что некоторые рейсы пригородных поездов, курсирующие по маршрутам Волгоград-1 – Кривомузгинский, Волгоград-1 – Ложки, Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно), Чернышков – Морозовская (и обратно) будут перенесены на другие даты, – предупреждают в Приволжской железное дороге.

Жителей региона просят заранее ознакомиться с расписанием и спланировать поездку.