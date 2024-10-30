



В Октябрьском районе Волгоградской области полиция разыскивает пропавшего без вести 70-летнего мужчину. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, мужчина ушел за грибами вместе с супругой и не вернулся к месту сбора в назначенное время.

Накануне днем тревогу забила обеспокоенная супруга пропавшего мужчины и обратилась в полицию за помощью.

К поискам мужчина в хуторе Новоромашкин подключились представители общественности, муниципалитета и МЧС.

В администрации Новоаксайского сельского поселения рассказали подробности происшествия.

- Потерявшийся мужчина – это не наш местный житель. Он приехал с родственниками на двух машинах за грибами, отдохнуть. Остановились они около лесополосы, не сказать, что там лес густой, но много камыша. Когда он не вышел из леса, родные забеспокоились. Потом уже обратились за помощью в МЧС. Ищут его уже почти сутки. Здесь и полиция, и местные жители, и волонтеры отряда «Лиза алерт», кинологи. Глава поселения, глава района, все приехали. Прочесывали местность несколько раз, ездила еще пожарная машина с рупором. Но пока мужчину не нашли. Ночью опустился очень густой туман, в метре ничего не было видно, поиски пришлось прекратить. Жена мужчины отказалась уезжать с места, где он потерялся. Хотя мы предлагали хотя бы погреться. Собрали продукты, чай горячий, все отвезли туда, где организованы поиски. Мы тут все переживаем. Таких происшествий у нас никогда не было. Но все надеются, что мужчину найдут. Может, плохо ему стало, может, что-то с памятью произошло, - поделились местные жители.