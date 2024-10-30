Происшествия

«Приехали из города отдохнуть»: в Волгоградской области кинологи с собаками ищут в лесу грибника

Происшествия 30.10.2024 09:33
0
30.10.2024 09:33


В Октябрьском районе Волгоградской области полиция разыскивает пропавшего без вести 70-летнего мужчину. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, мужчина ушел за грибами вместе с супругой и не вернулся к месту сбора в назначенное время. 

Накануне днем тревогу забила обеспокоенная супруга пропавшего мужчины и обратилась в полицию за помощью. 

К поискам мужчина в хуторе Новоромашкин подключились представители общественности, муниципалитета и МЧС. 

В администрации Новоаксайского сельского поселения рассказали подробности происшествия. 

- Потерявшийся мужчина – это не наш местный житель. Он приехал с родственниками на двух машинах за грибами, отдохнуть. Остановились они около лесополосы, не сказать, что там лес густой, но много камыша. Когда он не вышел из леса, родные забеспокоились. Потом уже обратились за помощью в МЧС. Ищут его уже почти сутки. Здесь и полиция, и местные жители, и волонтеры отряда «Лиза алерт», кинологи. Глава поселения, глава района, все приехали.  Прочесывали местность несколько раз, ездила еще пожарная машина с рупором. Но пока мужчину не нашли. Ночью опустился очень густой туман, в метре ничего не было видно, поиски пришлось прекратить. Жена мужчины  отказалась уезжать с места, где он потерялся. Хотя мы предлагали хотя бы погреться. Собрали продукты, чай горячий, все отвезли туда, где организованы поиски. Мы тут все переживаем. Таких происшествий у нас никогда не было. Но все надеются, что мужчину найдут. Может, плохо ему стало, может, что-то с памятью произошло, - поделились местные жители. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
30.10.2024 11:24
Происшествия 30.10.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.10.2024 09:41
Происшествия 30.10.2024 09:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 18:59
Происшествия 29.10.2024 18:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 18:15
Происшествия 29.10.2024 18:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 16:42
Происшествия 29.10.2024 16:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 13:59
Происшествия 29.10.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 11:38
Происшествия 29.10.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 10:11
Происшествия 29.10.2024 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 09:37
Происшествия 29.10.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 09:13
Происшествия 29.10.2024 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.10.2024 09:01
Происшествия 29.10.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 11:46
Происшествия 28.10.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 10:52
Происшествия 28.10.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 10:09
Происшествия 28.10.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.10.2024 09:48
Происшествия 28.10.2024 09:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:25
Бочаров обозначил требующие внимания вопросы здравоохранения регионаСмотреть фотографии
12:14
«Красный Октябрь» стал обладателем «Кубка Черного моря»Смотреть фотографии
11:46
Бастрыкин вступился за замерзающих в аварийном доме волгоградцевСмотреть фотографии
11:27
«На растрату миллионов махнули рукой»: жители Урюпинска записали обращение к Бастрыкину и КрасновуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
В Волгоградской области аферисты закредитовали юную санитарку и пенсионерку на 2 млнСмотреть фотографии
11:10
Больных пассажиров в аэропорту Волгограда ищут с тепловизорамиСмотреть фотографии
10:56
Под Волгоградом обнаружили останки красноармейца-артиллеристаСмотреть фотографии
10:44
Правила кибербезопасности: как «Ростелеком» и Госуслуги защищают граждан в цифровом миреСмотреть фотографии
10:15
Депутаты Госдумы освободят участников СВО от взыскания исполнительского сбораСмотреть фотографии
09:41
В массовом ДТП в центре Волгограда пострадали пять человекСмотреть фотографии
09:33
«Приехали из города отдохнуть»: в Волгоградской области кинологи с собаками ищут в лесу грибникаСмотреть фотографии
08:54
В Волгоградскую область зовут вахтовиков на зарплату в 164 тысячиСмотреть фотографии
08:19
Под Волгоградом задержали дальнобойщика, проигравшего «морковные» деньгиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:11
Под Волгоградом браконьер загнал до смерти трех сайгаковСмотреть фотографии
22:14
Глава района Волгоградской области пошла на второй срокСмотреть фотографии
21:37
Температурное пике ожидает волгоградцев в начале ноябряСмотреть фотографии
20:55
Мошенники угрожают волгоградцам арестом имуществаСмотреть фотографии
20:14
Под Волгоградом похоронили смертельно раненого в Курской области военногоСмотреть фотографии
19:32
Волгоградская облдума готовится к перебоям напряжения за 2 млнСмотреть фотографии
18:59
Лихой поворот таксиста в авто конкурента попал на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
20 бочек с солеными огурцами опрокинулись на дорогу в ВолжскомСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде изменятся маршруты автобусов из-за реконструкции ЦУМаСмотреть фотографии
18:07
Дорожники сооружают щиты на волгоградских трассахСмотреть фотографии
18:05
«Не в моей компетенции»: под Волгоградом главу поселения укорили в отказе помочь с похоронами погибших на СВОСмотреть фотографии
17:21
Кабмин спишет 34,4 млн рублей долга по бюджетному кредиту Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде женщина разбилась при падении с 17-го этажа жилой высоткиСмотреть фотографии
16:14
Волгоградцы к ноябрю адаптировались к ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
15:30
Сады Придонья представили свои лучшие решения на главном событии индустрии гостеприимстваСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде первокурсник на BMW устроил дрифт и езду по встречкеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Цыгану, сорвавшему погон с полицейского, вынесли приговор в ИловлеСмотреть фотографии
 