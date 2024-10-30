Пропавшего под Волгоградом 70-летнего грибника нашли живым

Расследования 30.10.2024 14:02
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30.10.2024 14:02
Пропавший накануне, 29 октября, во время сбора грибов 70-летний мужчина найден живым. Эту радостную новость сообщили V102.RU в администрации Новоаксайского сельского поселения Октябрьского района Волгоградской области, чьи сотрудники также принимали участие в поиске.
– Вот только что позвонил наш глава, всех нас обрадовал – нашелся, живой! – поделились эмоциями в сельской администрации. – Подробностей пока не знаем. Но самое главное – все с ним в порядке.
Напомним, сегодня в Октябрьском районе продолжились поиски 70-летнего мужчины. Пенсионер вместе с супругой и другими родственниками приехали на двух автомобилях в Октябрьский район и около хутора Новоромашкин пошли в лес за грибами. Женщина разминулась с супругом, но он к машинам не вышел.
Родственники пропавшего обратились за помощью в полицию, в МЧС. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт», кинологи. По лесополосам ездила машина с рупором, однако выйти на след пенсионера долгое время не удавалось.
Информацию об обнаружении пожилого грибника ИА «Высота 102» подтвердили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Отметим, что руководство и личный состав РОВД также принимали участие в поисках.
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