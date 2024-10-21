Женский «Спартак» добыл две победы в родном бассейне





Ватерполистки волгоградского «Спартака» в домашнем туре чемпионата России дважды обыграли «КИНЕФ-2» из Ленинградской области, сообщает V102.RU.

Напомним, в прошлом туре красно-белые неудачно начали новый сезон, потерпев два поражения от «Дианы» в Санкт-Петербурге. Но в родном бассейне волгоградки имели хорошие шансы обзавестись первыми победами. Стартовая встреча осталась за хозяйками. Уже по итогам первой четверти спартаковский клуб лидировал уверенно — 5:1. Отличились Анастасия Федотова, Татьяна Метревели, Наталия Бронникова и дважды Анастасия Стерликова. В составе гостей из Киришей точным попаданием отметилась Вера Домахина.

Во втором периоде подопечные Александра Гайдукова развили преимущество. Наталия Бронникова, Дарья Герзанич и Полина Кириленко по разу поразили ворота на данном отрезке. При этом соперницы забросили дважды. Со счетом 8:3 команды ушли на второй перерыв. Третью восьмиминутку гости провели уже куда мощнее, отправив восемь мячей в сетку ворот хозяек. Красно-белые ответили на этот рывок своими пятью «выстрелами». В начале четвертой четверти киришанки догнали оппоненток после двух подряд попаданий Веры Домахиной. Ключевым отрезком во всем поединке оказался финал противостояния. За заключительные шесть минут встречи волгоградский коллектив забросил шесть безответных мячей, что и предопределило окончательный результат первой игры — 20:14 в пользу «Спартака».

Стартовые два периода в повторном матче снова остались за волгоградками — 7:1. Татьяна Метревели трижды реализовала свои моменты, Анастасия Федотова дважды забросила и еще по разу отличились Полина Кириленко и Карина Кагальницкова. Третья восьмиминутка осталась за спартаковскими исполнительницами, которые четырежды забросили, на что киришанки ответили двумя голами. В четвертом периоде «КИНЕФ-2» сократил отставание, но на итоговый результат это не сильно повлияло — красно-белые повторно победили со счетом 12:6 и оформили второй выигрыш в новом сезоне.

Таким образом, на данный момент «Спартак» после двойного успеха в родных стенах располагается на шестом месте в турнирной таблице с семью набранными очками.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото автора



