Происшествия

Бригадир в Волгоградской области «защитил» Госуслуги от аферистов за 4,5 млн рублей

Происшествия 27.10.2024 11:39
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27.10.2024 11:39

Телефонные мошенники выманили у 57-летнего жителя Волгоградской области более 4,5 миллиона рублей, которые он взял в кредит. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, бригадир из Серафимовичского района 10 дней переводил деньги мошенникам, а только потом понял, что его обманули.

Все началось с того, что мужчине позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками финансового мониторинга, а также социальной защиты. Они сообщили, что его аккаунт на Госуслугах пытаются взломать некие злоумышленники, которые также оформили кредит и обналичивают деньги.  А чтобы их поймать, нужно оформить встречные кредиты, что бригадир и сделал. Далее аферисты убедили мужчину перевести деньги на специальный счет, обещая вернуть все его средства чуть позже.

После того, как житель Волгоградской области выполнил все, что ему говорили мошенники, они перестали выходить на связь. Только после этого мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. 

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