Происшествия

В Волгограде горит «ГАЗель»: был слышен взрыв

Происшествия 26.10.2024 21:49
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26.10.2024 21:49


Под Волгоградом  на дороге горит «ГАЗель». Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, перед тем, как автомобиль объяло пламенем, был слышен взрыв, после чего поднялся огромный огненный гриб. Судя по кадрам, от транспортного средства ничего не осталось.
В ГУ МЧС по Волгоградской области факт происшествия на границе Красноармейского и Светлоярского районов на территории  СНТ «Химик» подтвердили.

- Сообщение о пожаре поступило в 20-07 ч. Горел по всей площади грузовой автомобиль «ГАЗель NEXT» . Открытое горение было ликвидировано в 21-00 ч. Сведения о пострадавших не поступали, - заявили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в моторном отсеке.
Фото ДТП и ЧП Волгоград t.me

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