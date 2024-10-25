В Волгограде половина жителей Тулака осталась без света





Сегодня вечером, 25 октября, в Советском районе Волгограда жители микрорайона Тулака остались без электричества. Как сообщает V102.RU, причиной отсутствия света стала авария на одной из подстанций.

Как пояснили местные жители, свет в половине микрорайона погас приблизительно в 18:30. Дозвониться в аварийные службы горожанам, по их словам, не удалось. Корреспондентам информагентства удалось узнать причину отключения электричества в единой дежурно-диспетчерской службе.

- В связи с аварией на одной из подстанций сейчас наблюдается перебои с электроснабжением в части домов микрорайона. В ближайшее время свет будет восстановлен, на месте работают специалисты, - пояснили в службе.