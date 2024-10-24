В Волгоградской области кассир прикарманила 4,7 млн пайщиков





Следователи Жирновского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летней сотрудницы кредитной организации, которая похищала у клиентов деньги. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, за 5 лет ей удалось обмануть 24 человека на 4,7 миллиона рублей.

Установлено, что контролер-кассир для личного обогащения придумала сразу несколько схем. Так, когда пайщики вносили деньги для досрочного погашения займа, женщина полученные деньги не оприходовала и выдавала им фиктивную квитанцию к кассовому ордеру, чтобы у них не возникало подозрений.

Если же в фирму приходили клиенты для оформления договоров по сбережениям с начислением процентов, сотрудница деньги не вносила в кассу, а забирала себе. При этом она делала записи в книжках денежных сбережений пайщиков, что деньги внесены. В базу данные договоров ею также не вносились.

Возбуждено уголовное дело по 26 эпизодам было после того, когда в апреле прошлого года выявился факт недостачи денежных средств. После ей было предъявлено обвинение в ч. 3 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном объеме, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Несмотря на это, свою вину она не признала.

– В настоящее время уголовное дело направлено в Жирновский районный суд Волгоградской области для рассмотрения. За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, – уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.