В Волгоградской области снизились долги по зарплате до 6,7 млн

По-прежнему лишь в трех регионах ЮФО работодатели ничего не должны работникам – это в Краснодарском крае, Ростовской области и в Адыгее.
Расследования 25.10.2024 06:37
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25.10.2024 06:37
По-прежнему лишь в трех регионах ЮФО работодатели ничего не должны работникам – это в Краснодарском крае, Ростовской области и в Адыгее.
В Волгоградской области в сентябре задолженность по зарплате снизилась на 13% - до 6,7 млн рублей. Такие данные, передает V102.RU, опубликовал Росстат.Крупные суммы задолжали работодатели своим сотрудникам также в Астраханской области. Здесь объем долгов составляет 4 миллиона рублей. За месяц в этом субъекте РФ удалось погасить задолженность на 63%. В Калмыкии, наоборот, объем долгов вырос на несколько процентов – до 3,6 млн.
По-прежнему лишь в трех регионах ЮФО работодатели ничего не должны работникам – это в Краснодарском крае, Ростовской области и в Адыгее.
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