Магнитные бури? Три подряд ДТП испортили вечер волгоградских автолюбителей

В Ворошиловском районе Волгограда пробки сковали улицу Рабоче-Крестьянскую из-за серии ДТП. Как сообщает V102.RU, три аварии создали на данном участке дороги двухкилометровый затор.
По данным сервиса Яндекс Карты, первые два столкновения случились на пересечениях улиц Баррикадной и Огарева с Рабоче-Крестьянской - между первым и вторым ДТП расстояние составляет всего лишь 207 метров.
Третья авария произошла напротив филиала «Волгоградгипротрубопровод» на въезде в Советский район.
Скриншот Яндекс.Карты