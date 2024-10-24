Расследования

Бастрыкин напомнил про заклеенный скотчем памятник в Волгограде

Расследования 24.10.2024 22:19
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24.10.2024 22:19


Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем содержании памятника в Волгограде.  В комментариях в социальной сети в СК России поступило обращение о плохом состоянии братской могилы «Лог смерти», посвященной защитникам Сталинграда, расположенной на улице Матевосяна в городе Волгограде.
Еще в апреле текущего года местные жители обнаружили, что ступени и гранитные плиты мемориала, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, разрушаются, а обваливающиеся облицовочные материалы закреплены клейкой лентой. Тогда глава СК РФ  поручал представить по ней доклад. В СУ СК России по Волгоградской области по данному факту проводилась процессуальная проверка. Руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову поручено доложить о результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, как сообщало V102.RU, памятник «Лог смерти» установлен  над братской могилой бойцов 95-ой стрелковой дивизии, погибших в Сталинградской битве. Расположен он в Краснооктябрьском районе. На табличке мемориала указано, что реконструкция памятника была произведена в 2022 году. Однако, судя по всему, отремонтировали мемориал некачественно. В братской могиле захоронено 11 человек.
Фото V102.RU (архив)

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