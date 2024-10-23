Расследования

В Волжском водителю маршрутки дали 2 года колонии за смертельное ДТП

Расследования 23.10.2024 15:56
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23.10.2024 15:56


Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего водителя маршрутки, сбившего насмерть мужчину на улице Мира. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемого приговорили к 2 годам колонии-поселения с лишением права заниматься управлением транспортным средством на тот же срок. 

Как ранее сообщалось информагентством, трагедия произошла 3 декабря прошлого года возле дома №27 по улице Мира. В тот вечер камера зафиксировала странного пешехода, который прогуливался прямо посередине проезжей части, после чего его сбил микроавтобус. От полученных травм 30-летний мужчина погиб на месте ДТП.

Свою вину водитель признал полностью. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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