Расследования

В Волжском создательнице финансовой пирамиды грозит 10 лет колонии

Расследования 23.10.2024 21:17
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23.10.2024 21:17


В Волгоградской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Волжского, обвиняемой в создании финансовой пирамиды с причинением ущерба на сумму более 27 миллионов рублей, передает V102.RU. 

— По версии следствия, обвиняемая и ее знакомый привлекали денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов по вкладам. При этом фактически вкладчики должны были оформить на себя кредиты в одном из потребительских кооперативов, передать денежные средства обвиняемой, которая сразу отдавала заемщикам 10 % от суммы под видом процентов. Некоторое время выплата процентов осуществлялась за счет средств новых клиентов, а впоследствии прекращалась, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуре.

Таким способом с февраля 2020 года по декабрь 2023 года были обмануты 33 гражданина на общую сумму свыше 27 миллионов рублей. 

— Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждение обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд, — добавили в ведомстве. 

Свою вину подсудимая признала полностью. Ожидать суда волжанка будет, находясь под стражей.

В качестве максимального наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) создательнице пирамиды грозит до 10 лет лишения свободы.  

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