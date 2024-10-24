СК: двое молодчиков зверски избили мужчину на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда двое несовершеннолетних – 15-летний и 17-летний юноши – зверски избили местного жителя. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, а а следственным отделом волгоградского СУ СК России возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

– По данным следствия, накануне вечером подозреваемые распивали спиртные напитки в квартире местного жителя. В какой-то момент 17-летний парень отправился домой, а его младший товарищ остался. Когда после застолья хозяин жилища вместе с гостем вышли на улицу выбросить мусор, между ними произошел конфликт. 15-летний юноша позвонил своему приятелю и попросил вернуться. Вдвоем они избили мужчину, сломав ему ребра и повредив легкое. Затем 15-летний фигурант достал колющий предмет и нанес им несколько ударов по телу потерпевшего. После этого сообщники скрылись с места преступления, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области.

По словам Наталии Рудник, избитый и изрезанный волгоградец смог дойти до дома, где родственники вызвали ему скорую помощь.

– В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемые уже задержаны. С их участием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – уточняет представитель СУ СКР.

Следствие уже ходатайствует в суде об аресте молодчиков.