



Волгоградская область расположилась на 63-й строчке в рейтинге среднедушевых доходов населения по итогам 2 квартала 2024 года. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Рейтинг. При этом регион улучшил свои позиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рейтинге 2023 года Волгоградская область находилась на 72-м месте. Волгоградская область расположилась на 63-й строчке в рейтинге среднедушевых доходов населения по итогам 2 квартала 2024 года. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на исследование РИА Рейтинг. При этом регион улучшил свои позиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рейтинге 2023 года Волгоградская область находилась на 72-м месте.

Согласно данным нового исследования, соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет в регионе 1,97, среднедушевые доходы – 38,6 тысячи рублей. По сравнению со вторым кварталом прошлого года они выросли на 9,3%. Согласно данным нового исследования, соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет в регионе 1,97, среднедушевые доходы – 38,6 тысячи рублей. По сравнению со вторым кварталом прошлого года они выросли на 9,3%.

В рейтинге 2023 года соотношение доходов и фиксированного набора было меньше – 1,72, среднедушевые доходы составляли 31 тысячу рублей. В рейтинге 2023 года соотношение доходов и фиксированного набора было меньше – 1,72, среднедушевые доходы составляли 31 тысячу рублей.

В свежем исследовании лидером по размеру доходов стал Ямало-Ненецкий округ. На человека здесь приходится 140,3 тысячи рублей, а соотношение доходов и набора товаров и услуг самое высокое – 5,9. В свежем исследовании лидером по размеру доходов стал Ямало-Ненецкий округ. На человека здесь приходится 140,3 тысячи рублей, а соотношение доходов и набора товаров и услуг самое высокое – 5,9.

Аутсайдером рейтинга стала Карачаево-Черкессия с показателем 21,5 тысячи рублей среднедушевых доходов и 1,15 по соотношению к набору товаров. Аутсайдером рейтинга стала Карачаево-Черкессия с показателем 21,5 тысячи рублей среднедушевых доходов и 1,15 по соотношению к набору товаров.

Среднедушевые доходы населения в России во втором квартале 2024 года составили 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи больше результатов того же периода прошлого года.

Справка. Средние доходы рассчитаны Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости на основе региональной статистики за апрель-июнь 2024 года. Данные о фиксированном потребительском наборе взяты из базы ЕМИСС. Средние доходы рассчитаны Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости на основе региональной статистики за апрель-июнь 2024 года. Данные о фиксированном потребительском наборе взяты из базы ЕМИСС.



