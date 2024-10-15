Экономика

Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 2,2 раза

Экономика 15.10.2024 15:14 Реклама
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15.10.2024 15:14 Реклама


Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам сентября в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до рекордного для себя уровня в 6,03 млрд рублей. Выдачи автокредитов по итогам 9 месяцев 2024 года выросли на 19% к прошлогоднему уровню – до 32 млрд рублей. Автокредитный портфель на 30.09.2024 года увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 20 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка. 
Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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