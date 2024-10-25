



Директор лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина планирует посетить Волгоград до конца октября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, визит медийной персоны в город-герой планируется на следующей неделе.

С чем связан приезд Мизулиной в Волгоградскую область, пока неизвестно. Впрочем, не исключено, что член Общественной палаты снова планирует поднять здесь вопрос строительства скейт-площадок для молодежи. Напомним, что этой теме Мизулина уделяет особое внимание, критикуя власти городов за отсутствие соответствующей инфраструктуры. Впрочем, очень может быть, что власти Волгограда подготовятся к ее приезду и во всей красе презентуют проект развития поймы реки Царицы. Напомним, что на данной территории предусмотрено возведение скейт-парка.

Напомним, что в июле этого года жители города Волжского Волгоградской области неожиданно для себя столкнулись с Екатериной Мизулиной на улице. Правда, как сообщало информагентство, то было лишь ее изображение на картоне. Глава лиги безопасного интернета посвятила этому событию шутливый пост, но откуда появилась такая реклама, так и осталось загадкой.

Фото: Екатерина Мизулина / t.me