



Согласно прогнозу главного архитектора проектов в Ленинградской области ГК «А101» Елизаветы Гречухиной, агломерация Санкт-Петербурга до 2035 года вырастет на 391 тысячу человек за счет притока из других регионов страны. Более 60% переехавших поселятся в Ленобласти.

Развитие агломерации

Петербург и область как единая агломерация развиваются полицентрично, при этом долгое время ключевым направлением роста было северо-восточное. Например, население Всеволожского района за последнее 10-летие выросло в 2 раза, сейчас здесь живет более 550 тысяч человек. В одном только Мурино за период с 2013 по 2023 годы количество жителей увеличилось в 10 раз и превысило 100 тысяч. Прирост населения происходит во многом за счет переезда людей из других регионов России.

— Санкт-Петербург традиционно входит в топ-3 популярных направлений для покупки жилья жителями Тюменской области, ХМАО и ЯНАО вместе с Москвой и Краснодарским краем. Активнее всех интересуются питерской недвижимостью жители Тюмени, Сургута и Нового Уренгоя. Целей покупки, как правило, три: для собственного переезда, обучения детей и инвестиции. В прошлом году количество заявок на покупку недвижимости в Санкт-Петербурге превысило 1000, — говорит ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Динамика миграции в Санкт-Петербург и область из других регионов требует дальнейшего развития рынка жилья. Согласно планам властей Ленобласти, в 2024–2030 гг. в регионе будет введено в эксплуатацию 10,6 млн кв. м нового жилья, при этом основные точки роста – областные районы южнее Петербурга.

— На сегодняшний день определены 7 формирующихся перспективных подцентров юга агломерации с проектной численностью населения 391,7 тыс. человек, из которых 257,7 тыс. человек переедут в Ленинградскую область, — говорит Елизавета Гречухина.

Застройщики уже начали осваивать эти территории. В частности, в Лаголово ГК «А101» вместе с компанией «Самолет» реализует на площади 124 га жилой район (первая очередь строительства включает порядка 100 тыс. кв.м. недвижимости и будет сдана к 2025 году).

В районе «А101 Лаголово» на участке площадью 61 га возведут 476 тыс. кв. м жилья и 124 тыс. кв. м объектов разнообразной инфраструктуры. Под благоустройство выделено около 40% всех площадей – в частности, здесь разобьют «карманные» парки и променады. Здесь появится более 9,4 тыс. новых рабочих мест.

С акцентом на комплексность

Новые проекты в Ленобласти, как правило, реализуются в рамках КРТ. Яркий пример комплексного подхода к развитию территорий — Хайпарк ИТМО в городе-спутнике Южный (также проект называют «Технологической долиной»). Это научно-образовательный и инновационный центр мирового уровня с кампусом Университета ИТМО, который сейчас уже находится в процессе строительства. Неподалеку, в этой же локации, расположится кампус СПбГУ. Общая площадь застройки в Южном — 10 млн кв.м., из них 4 млн — жилье.

В Технологической долине появятся высокотехнологичные производства, в том числе фармацевтические предприятия, сборочные цеха, склады и логистические терминалы.

Как отмечает Елизавета Гречухина, прогнозируемая занятость на юге от Петербурга составит 135 тыс. рабочих мест в постиндустриальном секторе, а в промышленном - 73 тыс.

Коммерция

Разумеется, не отстает в новых районах Ленобласти и коммерческая и социальная инфраструктура. Так, по словам коммерческого директора ГК «А101» в Санкт-Петербурге Марии Орловой, развиваться инфраструктуре в районах новой застройки позволяет высокий платежеспособный спрос.

— В наших комплексах доля коммерции варьируется от 6 до 8%, — добавила она, — это почти все первые этажи, кроме внутренних дворов, где размещаются квартиры с патио. Основной интерес у инвесторов и арендаторов вызывают помещения около 60 кв. м со средним чеком 13–14 млн рублей, — говорит Орлова, добавляя, что именно проекты комплексного освоения территории позволяют закрывать все потребности жителей — еще при их проектировании сразу закладываются все функции, в том числе коммерческая недвижимость:

— Например, если в микрорайоне находится школа, то рядом формируется пул помещений с определенной нарезкой, а под него подбираются соответствующие арендаторы. Такой подход дает возможность предпринимателям получить места, которые находятся не на самых проходных торговых магистралях и, соответственно, дешевле, но при этом располагаются на пути их основной целевой аудитории.

Цены на жилье в Петербурге и области

За прошедший год — с августа по август — квартиры в Петербурге выросли в цене на 17%, тогда как в Ленобласти — на 10%. В настоящее время (на август) цена «квадрата» в спальных районах Петербурга составляет 245 тыс. рублей, тогда как по области – 144 тыс. рублей (данные ИИЦ «Недвижимость Петербурга»). Исходя из конъюнктуры рынка, высоких ставок и цен на стройматериалы, как отмечают аналитики ГК «А101», квартиры могут вырасти в цене ещё на 3—5%.

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