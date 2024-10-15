Экономика

В Волгоградской области сдали почти в 2 раза больше новостроек

Экономика 15.10.2024 13:49
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15.10.2024 13:49


В Волгоградской области продолжается подъем в сфере жилищного строительства. Как сообщили V102.RU в Волгоградстате, за девять месяцев 2024 года на территории региона введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 899,3 тыс. кв. метров, что на 44% превысило уровень аналогичного периода прошлого года.
Основная часть введенного в эксплуатацию жилья приходится на индивидуальное жилищное строительство. В частности, населением  построены жилые дома общей площадью 510,3 тыс. кв. метров, что составило 128,4% к уровню января-сентября 2023 года. Индивидуальное жилищное строительство составляет 56,7% от общего количества ввода в эксплуатацию жилых домов.
В то же время строительные компании ввели в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 389,1 тыс. кв. метров. Это в  1,7 раза превысило уровень аналогичного периода 2023 года.

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