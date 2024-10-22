Экономика

Новый налог с крупных вкладов в банках заплатят 17 тысяч волгоградцев

Экономика 22.10.2024 19:39
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22.10.2024 19:39


В этом году почти 17 тысяч жителей Волгоградской области, которые хранят крупные суммы денег в банках, заплатят НДФЛ за полученный доход в виде процентов по вкладам. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, по расчетам этот вид налога, который в 2024 году начисляется держателям крупных вкладов впервые, принесет в бюджет более 600 миллионов рублей.

– НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы, – поясняют в УФНС России по Волгоградской области. – Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей * максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в календарном году. Учитывая, что за 2023 год максимальное значение такой ключевой ставки было определено по состоянию на 1 ноября и на 1 декабря в размере 15%, необлагаемый минимум за 2023 год составляет 150 тыс. рублей (1 млн рублей * 15%). Только полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход подлежит налогообложению. На сумму вклада налог не начисляется.

При этом, для расчета налога суммируются процентные доходы по всем имеющимся вкладам.

Отметим, что при определении основной налоговой базы в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, налогоплательщик вправе уменьшить сумму подлежащих налогообложению доходов на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса РФ. В частности: стандартных, социальных, инвестиционных и имущественных вычетов.

Напомним, что в России продолжается рассылка сводных налоговых уведомлений по уплате имущественных налогов за 2023 год. Уведомления получат собственники имущества, транспортных средств, земельных участков за период владения в течение 2023 года.

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