Экономика

Волгоградстат назвал самый резко подорожавший за неделю овощ

Экономика 17.10.2024 09:45
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17.10.2024 09:45


В Волгоградской области самым подорожавшим овощем по итогам статистического наблюдения за неделю стала свекла. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, корнеплод прибавил в цене сразу почти 8% и стоит теперь в среднем 34,66 рубля за кг.

При этом лук подешевел на 5,5% - до 29,97 рубля. 

Среди подорожавших продуктов питания Волгоградстат отметил также сахар. Его стоимость увеличилась на 2,06% (69,08 рубля). Выросли в цене: гречка – рост составил 1,88% (56,06 рубля), творог – 1,75% (362,98 рубля). 

А вот сливочное масло, рост цен на которое отмечался все последние недели, подешевело, хоть и на сотые доли процента. Цена за килограмм этого продукта сейчас составляет 841 рубль. В то же время на 0,32% подорожало подсолнечное масло – почти до 120 рублей за литр. На 1% подешевели макароны из муки высшего сорта – до 83 рублей. 


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