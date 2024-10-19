Волгоградцам назвали причину роста цен на обувь и одежду





Годовая инфляция в Волгоградской области в сентябре снизилась до 7,68% с 8,26% в августе. Такие данные сообщили V102.RU в волгоградском отделении Банка РФ. Снижение темпов инфляции удалось достигнуть за счет расширения предложения отдельных видов продовольственных товаров, что сдерживало рост цен. Среди других причин – рост производства и увеличение импортных поставок.

В частности, годовой темп прироста цен на продовольствие в сентябре снизился до 9,08% в сентябре после 10,24% месяцем ранее. А все из-за роста производства мяса птицы, говядины и свинины. Это привело к замедлению роста цен на мясопродукты.

Внесли свою лепту в этот процесс картофель и овощи – урожай этой группы продуктов превысил прошлогодний. Эксперты подчеркнули, что на это повлияла господдержка аграриев и увеличение количества овощехранилищ.

Положительные события происходят и на птицефабриках, где наращивают выпуск яиц. К тому же возросли импортные поставки, что отразилось на стабилизации цен.

В сфере непродовольственных товаров инфляция практически не изменилась -4,85% в сентябре после 4,89% в августе. Эксперты утверждают, что цены на моторное топливо в первый осенний месяц повысились не так сильно, как год назад из-за запрета на экспорт бензина с 1 августа. К тому же автомобили подорожали меньше, чем годом ранее. Тогда на машины наблюдался повышенный спрос, а в первый осенний месяц этого года активность на рынке подержанных автомобилей снизилась.

Зато наметились проблемы с обувью – предложение этой группы товаров сократилось из-за уменьшения импортных поставок. Из-за чего годовой рост цен на обувь ускорился.

Также подорожали одежда и белье. Причина этого подорожания, подчеркивается в аналитическом докладе, введенный с 15 сентября запрет на продажу отдельных видов одежды без маркировки. В связи с этим выросли расходы ретейлеров на приобретение оборудования, программного обеспечения, подбор и обучение персонала.

Инфляция же в сфере услуг снизилась на 0,42 п.п. - до 9,64%. В том числе благодаря замедлению годового роста цен на тарифы телекоммуникационных компаний. Если в сентябре прошлого года они резко выросли из-за увеличения затрат на модернизацию региональной сети, то в этом году эти услуги подорожали не так заметно. Такая же тенденция замечена и в сфере медуслуг.

Не задирали цены в сентябре этого года и в салонах красоты, а также в мастерских по ремонту транспортных средств. Это также повлияло на снижение инфляции в сфере услуг.

Фото V102.RU