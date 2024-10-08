Телеком

T2 первым из операторов отменил роуминг в Крыму

Телеком 08.10.2024 14:39 Реклама
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08.10.2024 14:39 Реклама


Оператор упразднил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в южных регионах минуты и гигабайты теперь тарифицируются, как дома. Они расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана. По прибытии в Крым и Севастополь абонент автоматически регистрируется в сети оператора «Миранда».
Компания привела тарифы в регионе в соответствии с общероссийскими. По приезде в Крым и Севастополь клиент T2 автоматически подключается к сети оператора «Миранда». При этом минуты и гигабайты расходуются из пакета. В других случаях услуги тарифицируются согласно стандартным расценкам его тарифного плана – по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России. 
Отмена роуминговой наценки на полуострове отвечает на запросы клиентов, которые привыкли к «материковой» тарификации и для которых она понятна и прозрачна. Эти новые условия особенно актуальны с учетом растущей популярности южных регионов как туристического направления на фоне ограничений поездок за границу. В январе-сентябре 2024 года дата-трафик в Крыму и Севастополе вырос на 52% в сравнении год к году.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту Т2:
— Это был непростой с точки зрения технической реализации проект. Наши клиенты по-настоящему ждали создания безроумингового пространства в регионах, которые быстро стали популярными точками притяжения для внутреннего туризма.Отмена роуминга делает пользование услугами Т2 комфортным и прозрачным. Важно, что в Крыму и Севастополе у «Миранды» есть уникальный технический дифференциатор – самый емкостный диапазон LTE2300.Оператор занимает сильные позиции в регионе по покрытию LTE, в том числе на автотрассах. Это позволяет нам быть уверенными в достойном уровне качества связи в регионе. 
Максим Захаров, директор B2O «Миранды»:
— Наше сотрудничество обеспечит абонентам Т2 бесшовные и безроуминговые тарифы связи в Крыму и Севастополе, и они смогут пользоваться привычными услугами на полуострове, не переплачивая за роуминг. С начала строительства нашей сети мы неукоснительно следуем самым строгим отраслевым стандартам и требованиям, что, несомненно, является ключевым фактором улучшения качества сети в регионах нашего присутствия. Мы искренне рады сотрудничеству и возможности внести свой вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры страны.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjcF3yJz

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