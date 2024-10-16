Телеком

Жители Волгоградской области стали чаще учиться онлайн

Телеком 16.10.2024 16:14
0
16.10.2024 16:14


С начала учебного года жители региона активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в три раза в сравнении с летними месяцами. Это один из самых высоких показателей в регионах Юга и Кавказа, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.
В сентябре интерес к онлайн‑образованию вырос во всех южных регионах, однако динамику в них отмечают разную. Максимальный всплеск зафиксирован в Ростовской области и Чеченской Республике — в 3,5 раза в сравнении с летними цифрами. Волгоградская и Астраханская области, где трафик на образовательные ресурсы увеличился в три раза, идут следом. А меньше всех по лекциям и тетрадям скучали пользователи в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии: здесь разница составила 1,9 и 1,7 раза соответственно.
В 2024 году жители Волгоградской области на 14% чаще учатся онлайн, чем в прошлом. Наибольший объём интернет‑данных пока приходится на зимние месяцы и сентябрь. Если рассматривать отдельные сегменты, особенно заметный прирост показывают школы программирования. В регионе их посещают на 59% активнее, чем в 2023‑м. Для сравнения платформы для изучения иностранных языков стали популярнее лишь на 18%.
Трафик обучающих ресурсов для детей год к году увеличился на 62%. В этой категории привязка к сезонности ещё более ощутима: в сентябре посещаемость порталов выросла в три раза. Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий курсы по школьным предметам и подготовке к государственным экзаменам.
— Цифровые сервисы сегодня помогают учиться и получать новые навыки независимо от места проживания. Тем важнее в полной мере предоставить доступ к ним в сельской местности. Мы учитываем это при развитии сети — в этом году увеличили ёмкость телеком‑оборудования в 45 малых населенных пунктах области. Наиболее масштабные работы прошли в Ленинском и Котельниковском районах. Благодаря этому ещё больше наших абонентов могут смотреть видеолекции и слушать аудиокниги без каких‑либо задержек и зависаний, — рассказал директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid:F7NfYUJCUneP318WygN7

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
16.10.2024 17:08 Реклама
Телеком 16.10.2024 17:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.10.2024 10:08 Реклама
Телеком 16.10.2024 10:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.10.2024 09:47
Телеком 14.10.2024 09:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.10.2024 12:52
Телеком 11.10.2024 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.10.2024 10:18 Реклама
Телеком 11.10.2024 10:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.10.2024 09:13 Реклама
Телеком 10.10.2024 09:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.10.2024 16:21 Реклама
Телеком 08.10.2024 16:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.10.2024 14:39 Реклама
Телеком 08.10.2024 14:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.10.2024 15:35 Реклама
Телеком 04.10.2024 15:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.10.2024 16:41 Реклама
Телеком 03.10.2024 16:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.10.2024 14:38 Реклама
Телеком 03.10.2024 14:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.10.2024 17:02 Реклама
Телеком 02.10.2024 17:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.09.2024 16:02 Реклама
Телеком 30.09.2024 16:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.09.2024 13:21 Реклама
Телеком 30.09.2024 13:21 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.09.2024 14:37 Реклама
Телеком 27.09.2024 14:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Протекло до первого этажа»: в девятиэтажке Волгограда стартовал затопительный сезонСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Главу района Ивана Геля будут судить за гибель чиновника в родной ИловлеСмотреть фотографии
19:32
Под бронзовым Лениным в Волжском поправят бетонную «подушку»Смотреть фотографии
19:11
ГД одобрила в первом чтении пакет законов, ужесточающих миграционную политикуСмотреть фотографии
18:13
Подоляка и отвод судье: в Тамбове начался процесс над экс-командующим 58-й армией ПоповымСмотреть фотографии
17:47
Депутаты направили парковочные штрафы на ремонт дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:30
Большие киоски на остановках появятся в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:21
В России расширят список лиц, относящихся к ветеранам боевых действийСмотреть фотографии
17:08
Билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентовСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде пенсионера вытащили из глубокого колодцаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
В гордуме Волгограда появился депутат-стоматологСмотреть фотографии
16:32
Ворошиловский райсуд Волгограда возвращается домой после мега-пожараСмотреть фотографии
16:14
Жители Волгоградской области стали чаще учиться онлайнСмотреть фотографии
15:39
Кассация поставила точку в деле о гибели 3 человек из-за мчавшегося на «красный» КАМАЗа в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
Коллекторов в Волгоградской области стало большеСмотреть фотографии
14:46
Садоводы в Волжском сняли видео с участием серых возчиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
«Врут, что дали тепло»: замерзающий житель Котово снял отчаянное видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Волгоградской области в ДТП с КАМАЗом погиб человекСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
В Волгограде окровавленный труп участника СВО нашли в лифте высоткиСмотреть фотографии
13:08
В колбасе из мяса кур птицефабрики «Краснодонская» нашли ветпрепаратСмотреть фотографии
13:02
СК: под Волгоградом сын в ходе ссоры оторвал уши собственной материСмотреть фотографии
12:18
Замерзших жителей Михайловки Волгоградской области обещали обогреть 17 октябряСмотреть фотографии
11:36
Очередное ДТП с маршруткой засняла камера в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
БФ «Синара» открывает прием заявок на участие в грантовом конкурсе проектов-2024Смотреть фотографии
11:08
В Волгограде таксист покалечил трех пассажиров в ДТП с маршруткой №29ССмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
В Волгограде оперативники вышли на убийцу по его кровавым следамСмотреть фотографии
10:31
ФСБ задержала волгоградца на напичканном фальсификатом и деньгами автоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Афериста из Новосибирска приговорили к 7 годам колонии за обман 16 волгоградцевСмотреть фотографии
10:04
На трассе Волгоград-Луганск КАМАЗ протаранил «семерку»: двое в больницеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде тепло официально подали в 2,5 тыс. домовСмотреть фотографии
 