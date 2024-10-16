Жители Волгоградской области стали чаще учиться онлайн

Телеком 16.10.2024 16:14
0
16.10.2024 16:14
С начала учебного года жители региона активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в три раза в сравнении с летними месяцами. Это один из самых высоких показателей в регионах Юга и Кавказа, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.
В сентябре интерес к онлайн‑образованию вырос во всех южных регионах, однако динамику в них отмечают разную. Максимальный всплеск зафиксирован в Ростовской области и Чеченской Республике — в 3,5 раза в сравнении с летними цифрами. Волгоградская и Астраханская области, где трафик на образовательные ресурсы увеличился в три раза, идут следом. А меньше всех по лекциям и тетрадям скучали пользователи в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии: здесь разница составила 1,9 и 1,7 раза соответственно.
В 2024 году жители Волгоградской области на 14% чаще учатся онлайн, чем в прошлом. Наибольший объём интернет‑данных пока приходится на зимние месяцы и сентябрь. Если рассматривать отдельные сегменты, особенно заметный прирост показывают школы программирования. В регионе их посещают на 59% активнее, чем в 2023‑м. Для сравнения платформы для изучения иностранных языков стали популярнее лишь на 18%.
Трафик обучающих ресурсов для детей год к году увеличился на 62%. В этой категории привязка к сезонности ещё более ощутима: в сентябре посещаемость порталов выросла в три раза. Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий курсы по школьным предметам и подготовке к государственным экзаменам.
— Цифровые сервисы сегодня помогают учиться и получать новые навыки независимо от места проживания. Тем важнее в полной мере предоставить доступ к ним в сельской местности. Мы учитываем это при развитии сети — в этом году увеличили ёмкость телеком‑оборудования в 45 малых населенных пунктах области. Наиболее масштабные работы прошли в Ленинском и Котельниковском районах. Благодаря этому ещё больше наших абонентов могут смотреть видеолекции и слушать аудиокниги без каких‑либо задержек и зависаний, — рассказал директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.
Фото: МегаФон
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid:F7NfYUJCUneP318WygN7
Билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов16.10.2024 17:08 Реклама
Телеком 16.10.2024 17:08 Реклама
В билайне рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерах16.10.2024 10:08 Реклама
Телеком 16.10.2024 10:08 Реклама
Сибиряки стали в 2 раза чаще отдыхать в Волгоградской области14.10.2024 09:47
Телеком 14.10.2024 09:47
Волгоградцы отдыхают от мессенджеров в Сочи11.10.2024 12:52
Телеком 11.10.2024 12:52
Качество на высоте: T2 модернизировала более 10% базовых станций в Волгоградской области11.10.2024 10:18 Реклама
Телеком 11.10.2024 10:18 Реклама
Т2 запустила специальный тариф в рамках партнерского проекта с Яндексом10.10.2024 09:13 Реклама
Телеком 10.10.2024 09:13 Реклама
Билайн развернул VoWiFi на всю федеральную сеть08.10.2024 16:21 Реклама
Телеком 08.10.2024 16:21 Реклама
T2 первым из операторов отменил роуминг в Крыму08.10.2024 14:39 Реклама
Телеком 08.10.2024 14:39 Реклама
VK и Ростелеком повысили скорость загрузки видео для пользователей04.10.2024 15:35 Реклама
Телеком 04.10.2024 15:35 Реклама
Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика03.10.2024 16:41 Реклама
Телеком 03.10.2024 16:41 Реклама
Волгоградцы смогут купить смартфоны HUAWEI со скидкой до 8 тысяч рублей в МТС03.10.2024 14:38 Реклама
Телеком 03.10.2024 14:38 Реклама
Пенсионеры выбирают онлайн-знакомства, а не приложения для здоровья02.10.2024 17:02 Реклама
Телеком 02.10.2024 17:02 Реклама
Т2 запустила игру с гарантированными призами на виртуальных витринах салонов связи30.09.2024 16:02 Реклама
Телеком 30.09.2024 16:02 Реклама
Пугало и корм для змеи — необычные решения инженеров билайна для надежной связи30.09.2024 13:21 Реклама
Телеком 30.09.2024 13:21 Реклама
Площадь покрытия сети T2 в Волгоградской области увеличилась на 5 000 квадратных километров27.09.2024 14:37 Реклама
Телеком 27.09.2024 14:37 Реклама