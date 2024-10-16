Жители Волгоградской области стали чаще учиться онлайн





С начала учебного года жители региона активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в три раза в сравнении с летними месяцами. Это один из самых высоких показателей в регионах Юга и Кавказа, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.

В сентябре интерес к онлайн‑образованию вырос во всех южных регионах, однако динамику в них отмечают разную. Максимальный всплеск зафиксирован в Ростовской области и Чеченской Республике — в 3,5 раза в сравнении с летними цифрами. Волгоградская и Астраханская области, где трафик на образовательные ресурсы увеличился в три раза, идут следом. А меньше всех по лекциям и тетрадям скучали пользователи в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии: здесь разница составила 1,9 и 1,7 раза соответственно.

В 2024 году жители Волгоградской области на 14% чаще учатся онлайн, чем в прошлом. Наибольший объём интернет‑данных пока приходится на зимние месяцы и сентябрь. Если рассматривать отдельные сегменты, особенно заметный прирост показывают школы программирования. В регионе их посещают на 59% активнее, чем в 2023‑м. Для сравнения платформы для изучения иностранных языков стали популярнее лишь на 18%.

Трафик обучающих ресурсов для детей год к году увеличился на 62%. В этой категории привязка к сезонности ещё более ощутима: в сентябре посещаемость порталов выросла в три раза. Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий курсы по школьным предметам и подготовке к государственным экзаменам.

— Цифровые сервисы сегодня помогают учиться и получать новые навыки независимо от места проживания. Тем важнее в полной мере предоставить доступ к ним в сельской местности. Мы учитываем это при развитии сети — в этом году увеличили ёмкость телеком‑оборудования в 45 малых населенных пунктах области. Наиболее масштабные работы прошли в Ленинском и Котельниковском районах. Благодаря этому ещё больше наших абонентов могут смотреть видеолекции и слушать аудиокниги без каких‑либо задержек и зависаний, — рассказал директор МегаФона в Волгоградской области Антон Павленко.

Фото: МегаФон